Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa

Es Nàutic Sant Antoni ha advertido este martes a los navegantes de la previsión de un reventón térmico en el canal de Ibiza, la franja marítima que comunica la costa peninsular con las Pitiusas.

Según el aviso meteorológico difundido por el club náutico portmanyí a través de sus redes sociales, el fenómeno estaba previsto a partir de las 18 horas y podría prolongarse durante aproximadamente dos horas. La previsión sitúa el episodio a unas 20 millas náuticas al este de Gandía, alrededor de 37 kilómetros mar adentro, y apunta a la posibilidad de que se registren rachas de viento de hasta 94 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Es Nàutic Sant Antoni solicita "máxima precaución a todas las embarcaciones que naveguen por el canal", especialmente a las de menor tamaño, debido a la intensidad repentina que puede alcanzar el viento durante este tipo de episodios.

Un fenómeno repentino y difícil de prever

Los reventones térmicos son fenómenos meteorológicos caracterizados por un incremento brusco de la temperatura y la aparición de fuertes rachas de viento en un periodo muy corto de tiempo. Durante estos episodios, la temperatura puede subir más de cinco grados en apenas unos minutos.

Este tipo de reventones son especialmente peligrosos porque se forman de manera repentina y resultan cada vez más complicados de prever con precisión. Habitualmente se producen durante la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura de la superficie terrestre es más baja, aunque también pueden registrarse en otros momentos del día si se dan las condiciones atmosféricas necesarias.

El Canal de Ibiza es una franja de mar de unos 80 kilómetros, aproximadamente 43 millas náuticas, que separa la costa oriental de la Península, principalmente las provincias de Alicante y Valencia, de las islas de Ibiza y Formentera.

Se trata de una ruta marítima estratégica y muy transitada, tanto por embarcaciones recreativas como por buques comerciales y ferris que conectan las Pitiusas con la Península. Además, es una zona relevante para la circulación de las aguas del Mediterráneo y cuenta con importantes montes submarinos y ecosistemas marinos.