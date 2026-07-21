Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en el puerto de Ibiza

El cadáver de un joven fue hallado este lunes flotando en el puerto de Ibiza, en concreto en aguas de la zona de Botafoc. No han trascendido más detalles acerca de la investigación en curso, que corre a cargo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El cuerpo pertenece al de un joven y, aunque de momento se desconoce la nacionalidad, las mismas fuentes han confirmado que los indicios de la investigación apuntan a que habría sufrido un ahogamiento accidental.

El ahogamiento habría producido, según las mismas fuentes, durante la noche del domingo 19 al lunes 20 de julio, cuando se celebraba la victoria de España en el Mundial de Fútbol.

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