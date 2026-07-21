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El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años

La UDEV de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el fallecimiento

Imagen del puerto deportivo situado en la zona de es Botafoc de Ibiza.

Imagen del puerto deportivo situado en la zona de es Botafoc de Ibiza. / DI

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Redacción Ibiza

El cadáver hallado durante la madrugada del pasado lunes en uno de los muelles de la zona de es Botafoc, donde amarran tanto los barcos de línea regular de transporte de pasajeros y vehículos como los cruceros turísticos corresponde a un hombre de nacionalidad italiana de 33 años, según ha informado la Policía Nacional. El cuerpo fue hallado alrededor de las 4.30 horas flotando junto a uno de los pantalanes de la zona portuaria de Ibiza. Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar y se hicieron cargo de la intervención.

La investigación corre a cargo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza. Los agentes continúan realizando las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más información sobre el caso, que continúa bajo investigación.

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