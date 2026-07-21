100.000 euros para bienestar animal y ni uno gastado: Pacma pide explicaciones en Santa Eulària

El Partido Animalista Pacma ha denunciado que el Ayuntamiento de Santa Eulària cerró el ejercicio 2025 sin ejecutar los 100.000 euros de la partida 22627, denominada 'Plan de bienestar animal', y ha reclamado explicaciones antes de que las Cuentas Generales de ese año sean elevadas al Pleno.

El representante territorial de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, presentó el 17 de julio una reclamación ante la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento por la falta total de ejecución de esta partida finalista, que terminó el ejercicio "con un gasto de cero euros".

La formación política ha solicitado que la Intervención municipal certifique el estado real de estos fondos y que la Comisión Especial de Cuentas investigue y justifique por qué no se destinó ninguna cantidad a su finalidad, pese a que, según sostiene Pacma, existen necesidades por cubrir en el municipio.

"Falta de compromiso y transparencia"

"Algo se está haciendo muy mal si se presupuestan 100.000 euros para bienestar animal y se ejecutan cero, como si no hubiese necesidad o interés en el asunto", ha afirmado Hassler. El coordinador ha añadido que esta partida "no puede quedar en un simple anuncio presupuestario".

"La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha ocurrido con estos fondos, ya que muchos siguen afrontando gastos de su propio bolsillo para cuidar a los animales de la calle", ha señalado.

Pacma considera que este caso evidencia una "grave falta de compromiso y transparencia" en la gestión de los recursos públicos destinados a la protección animal. La formación trasladará también esta información a su delegación balear para reforzar la revisión de partidas similares en otros municipios de las islas.