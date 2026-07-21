Una ayuda extra

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Redacción Ibiza

Una aficionada a la selección española llevó una cruz a la plaza Antoni Albert i Nieto para ver la final del Mundial de Fútbol que enfrentó a España contra Argentina. A juzgar por el resultado del partido, 1-0 con gol de Ferran, Dios escuchó sus plegarias.

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