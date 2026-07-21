Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España campeón mundialMovilidad en IbizaPuertos de IbizaFestividad del Carmen
instagramlinkedin

Apagón

Un pino seco deja sin luz a casi un centenar de usuarios en Sant Rafel

La avería afectó a la línea 'túnel' de la zona de Can Tomás y dejó sin suministro a 92 clientes

Imagen del centro de Sant Rafel.

Imagen del centro de Sant Rafel. / Vicent Marí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un pino de grandes dimensiones ha provocado un corte de luz en Sant Rafel que ha afectado a 92 usuarios, según confirman desde la empresa responsable del suministro, Endesa.

Según la misma fuente, la incidencia se produjo aproximadamente a las 00.13 horas, ya en la madrugada del martes, cuando un pino seco se tambaleó y dañó la línea denominada 'Túnel' en la zona de Can Tomás. La avería dejó sin suministro eléctrico a 92 clientes, entre ellos tanto residentes como establecimientos de restauración de la zona.

Uno de los damnificados por este apagón fue [UNVRS]. El corte de luz, como es obivio ajeno a la sala de fiestas, obligó a cancelar la fiesta de los lunes de la discoteca, en la que el dj estadounidense John Summit es residente.

El propio John Summit publicó varios mensajes en su perfil de Instagram para explicar lo ocurrido y pedir disculpas a sus seguidores. En una de sus historias, el artista compartió el aviso de cancelación del evento: "Debido a un corte de luz en la zona, 'Experts Only' no continuará esta noche. Lamentamos las molestias ocasionadas. Se realizarán reembolsos. Por favor, contacta con tu proveedor de entradas para más información".

El mensaje del dj John Summit en Instagram.

El mensaje del dj John Summit en Instagram. / Captura Instagram

En otra publicación, el dj aseguró que estaba intentando encontrar alguna forma de compensar a los asistentes. "Estoy intentando pensar en alguna manera de compensaros. Nunca me había pasado algo así antes", escribió.

Otra avería en Santa Gertrudis

El corte de luz en Sant Rafel no fue la única incidencia registrada en la red eléctrica durante la madrugada y la mañana de este martes en Ibiza.

Según Endesa, a las 05.48 horas se produjo otra avería que afectó a tres transformadores de la línea 'Gració' y dejó sin suministro eléctrico a 124 clientes en Santa Gertrudis.

Noticias relacionadas y más

La compañía ha enviado un grupo electrógeno para atender esta incidencia y recuperar el suministro en la zona afectada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
  2. Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
  3. Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
  4. Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
  5. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  6. Un nuevo incendio de vegetación en Ibiza moviliza a los servicios de emergencia en la carretera de Sant Josep
  7. Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala
  8. El paseo matinal de Mariano Rajoy por la orilla de Platja d'en Bossa

Un pino seco deja sin luz a casi un centenar de usuarios en Sant Rafel

Un pino seco deja sin luz a casi un centenar de usuarios en Sant Rafel

Tras diez días sin limpiarse en un barrio de Ibiza, un vómito acaba con la paciencia de los vecinos: "No se puede estar así"

Llega a Can Jordi el universo de arcilla de Catalina Marí Tur, alumna de 'Toniet', por primera vez en solitario

Llega a Can Jordi el universo de arcilla de Catalina Marí Tur, alumna de 'Toniet', por primera vez en solitario

Cae en Ibiza uno de los presuntos miembros de una red dedicada a asaltar viviendas de lujo

Cae en Ibiza uno de los presuntos miembros de una red dedicada a asaltar viviendas de lujo

Las bebidas llegan con retraso a Ibiza en plena temporada alta por la falta de conductores de camiones en la Península

Las bebidas llegan con retraso a Ibiza en plena temporada alta por la falta de conductores de camiones en la Península

Las grandes patronales coinciden: "No es sólo un problema de Ibiza, pasa en todo el país"

Las grandes patronales coinciden: "No es sólo un problema de Ibiza, pasa en todo el país"

Así ayuda Mister Chippy a los equipos de hostelería en Ibiza: «Ofrecemos una variedad de producto fresco listo para cocinar»

Así ayuda Mister Chippy a los equipos de hostelería en Ibiza: «Ofrecemos una variedad de producto fresco listo para cocinar»

Del insomnio al bochorno en Ibiza y Formentera: noches tropicales y 46 grados de sensación térmica

Del insomnio al bochorno en Ibiza y Formentera: noches tropicales y 46 grados de sensación térmica
Tracking Pixel Contents