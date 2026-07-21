Un pino seco deja sin luz a casi un centenar de usuarios en Sant Rafel

Un pino de grandes dimensiones ha provocado un corte de luz en Sant Rafel que ha afectado a 92 usuarios, según confirman desde la empresa responsable del suministro, Endesa.

Según la misma fuente, la incidencia se produjo aproximadamente a las 00.13 horas, ya en la madrugada del martes, cuando un pino seco se tambaleó y dañó la línea denominada 'Túnel' en la zona de Can Tomás. La avería dejó sin suministro eléctrico a 92 clientes, entre ellos tanto residentes como establecimientos de restauración de la zona.

Uno de los damnificados por este apagón fue [UNVRS]. El corte de luz, como es obivio ajeno a la sala de fiestas, obligó a cancelar la fiesta de los lunes de la discoteca, en la que el dj estadounidense John Summit es residente.

El propio John Summit publicó varios mensajes en su perfil de Instagram para explicar lo ocurrido y pedir disculpas a sus seguidores. En una de sus historias, el artista compartió el aviso de cancelación del evento: "Debido a un corte de luz en la zona, 'Experts Only' no continuará esta noche. Lamentamos las molestias ocasionadas. Se realizarán reembolsos. Por favor, contacta con tu proveedor de entradas para más información".

El mensaje del dj John Summit en Instagram. / Captura Instagram

En otra publicación, el dj aseguró que estaba intentando encontrar alguna forma de compensar a los asistentes. "Estoy intentando pensar en alguna manera de compensaros. Nunca me había pasado algo así antes", escribió.

Otra avería en Santa Gertrudis

El corte de luz en Sant Rafel no fue la única incidencia registrada en la red eléctrica durante la madrugada y la mañana de este martes en Ibiza.

Según Endesa, a las 05.48 horas se produjo otra avería que afectó a tres transformadores de la línea 'Gració' y dejó sin suministro eléctrico a 124 clientes en Santa Gertrudis.

La compañía ha enviado un grupo electrógeno para atender esta incidencia y recuperar el suministro en la zona afectada.