El viento trae a Ibiza y Formentera polvo del norte de África

Un episodio de polvo procedente del norte de África está empeorando la calidad del aire en todas las islas de Baleares, incluyendo Ibiza y Formentera. Las estaciones de la red de control de la calidad del aire registraron este lunes concentraciones de PM10, partículas de polvo en suspensión, superiores al umbral de 50 microgramos por metro cúbico establecido que obliga a informar a la población.

Superar esta cantidad no implica una situación de extrema gravedad, aunque hace necesario adoptar precauciones, especialmente entre los grupos más sensibles. El episodio es de origen natural y afecta a todo el archipiélago. La predicción elaborada para este martes prevé la presencia de masas de aire africano sobre las islas y estima concentraciones horarias de polvo en superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico.

Cuánto durará el episodio

No se puede determinar todavía con precisión la duración del episodio, pero los modelos actuales indican que continuará este miércoles y que podría mantenerse durante los próximos días. En caso de que se produzcan lluvias, estas contribuirían a ponerle fin, mientras que, si no llueve, la presencia de polvo en suspensión podría continuar.

La conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Servicio de cambio climático y atmósfera, dependiente de la dirección general de Economía circular, transición energética y cambio climático, realizará un seguimiento permanente del episodio y actualizará la información de acuerdo con la evolución de los datos y las predicciones.

El mapa de por dónde pasará el polvo en su totalidad. / Aemet

De acuerdo con el Índice Europeo de Calidad del Aire, la calidad del aire derivada de este episodio es mala. Las partículas PM10 pueden suponer un riesgo leve para toda la población, especialmente para los grupos más sensibles.

Recomendaciones para la población

Por este motivo, se recomienda a los niños, las personas mayores y aquellas con problemas cardiorrespiratorios que consideren reducir los esfuerzos prolongados o intensos al aire libre mientras dure el episodio.

La población general también debe considerar reducir las actividades prolongadas o intensas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta. Asimismo, se debe valorar el traslado a espacios interiores de las actividades físicas de los centros educativos y deportivos y, en el caso de los acontecimientos deportivos, se recomienda su reprogramación.

Estas indicaciones se plantean sin perjuicio de las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante las altas temperaturas.