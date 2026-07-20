Santa Eulària licita la nueva red de baja tensión de Can Ramon Balansat

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado a licitación las obras para ejecutar las nuevas redes subterráneas de baja tensión de Can Ramon Balansat, en la parroquia de Santa Gertrudis. La actuación cuenta con un presupuesto base de 397.987 euros, IVA incluido, y un plazo previsto de ejecución de cinco meses.

El proyecto permitirá avanzar en la mejora de las infraestructuras eléctricas de este núcleo y será financiado íntegramente por el Consell Insular de Eivissa, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones para acometer la electrificación de la zona.

La institución insular aportará un total de 708.987 euros, destinados a sufragar tanto las obras de baja tensión como las correspondientes a la futura red de media tensión.

El Consell financia la electrificación integral de la zona

La licitación publicada ahora se refiere exclusivamente a la ejecución de las redes subterráneas de baja tensión, que partirán desde el nuevo centro de transformación proyectado en Can Ramon Balansat. El contrato se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado, por lo que podrán presentar ofertas todas las empresas que cumplan los requisitos establecidos en los pliegos. El plazo para concurrir permanecerá abierto hasta el 10 de agosto a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

De forma paralela, el Consistorio continúa con la tramitación de la segunda fase del proyecto, correspondiente a las redes de media tensión. Esta actuación completará la electrificación integral prevista en el barrio de Can Ramon Balansat.