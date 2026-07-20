Continúa cerrada al baño la Platja d'en Xinxó por vertidos fecales

La Platja d'es Xinxó, en Cala de Bou, continúa cerrada al baño después de que un vertido de aguas fecales contaminara la bahía el pasado 14 de julio. A raíz del suceso, el pasado día 15 de julio por la mañana el Ayuntamiento de Sant Josep decidió cerrar la playa al baño e instaló una serie de carteles en la arena que informan de la decisión del Consistorio. A pesar de todo, algunas personas continúan haciendo caso omiso de las señales y se siguen metiendo en el mar. El Ayuntamiento afirma que reabrirá la playa cuando los análisis de agua arrojen resultados negativos.

Un hombre se baña en la Platja d'es Xinxó a pesar de la prohibición / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

A pesar de las informaciones publicadas los días anteriores, la playa de es Pinet no se llegó a cerrar por el vertido (tal y como reclamó Salvem sa Badia), sin embargo, el Ayuntamiento de Sant Josep realizó los análisis de agua pertinentes, aunque no halló motivos para cerrarla. Por otro lado, el Consistorio decidió cerrar al baño la Platja d'es Xinxó, próxima a la de es Pinet, por el riesgo que conlleva para la salud.

Pruebas de laboratorio

Técnicos del Ayuntamiento toman una muestra del agua de la playa a diario y la envían a analizar a un laboratorio en busca de agentes contaminantes, como puede ser la bacteria E. coli. En cuanto el resultado dé negativo, la playa volverá a estar abierta al público.

Familias con niños bañándose en la Platja d'es Xinxó, cerrada al baño por vertidos fecales / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

El pasado 15 de julio, los vecinos alertaron nuevamente a la prensa por la presencia de un olor nauseabundo en el barrio y de un "río" de aguas fecales que bajaba hasta el mar. Vecinos de la zona declararon a este rotativo que el olor fétido les impedía abrir las ventanas o realizar cualquier actividad en el exterior de la vivienda.

Un problema eterno

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características: los vertidos de aguas fecales en Cala de Bou ocurren todos los años, en ocasiones varias veces en un año, desde hace más de una década. Uno de los motivos por los que se producen los vertidos es la sobrecarga de la red de aguas fecales de una población que experimentó un brusco crecimiento que no estuvo acompañado de una obra en infraestructura adecuada. Otro de los motivos es la antigüedad de la red y el estado de las tuberías. Otras razones son las fuertes lluvias que desbordan el sistema y los atascos de toallitas higiénicas en la red, que pueden producir vertidos.

Imagen de los trabajos de sustitución de las viejas tuberías de fibrocemento de la red de saneamiento / Jerónimo Marín Palacios

Por el momento, la ciudadanía continúa esperando, en el corto plazo, la reapertura de la playa; en el largo plazo, la ejecución del Proyecto de ordenación de la costa de la Bahía de Portmany, nacido en 2017, que prevé la sustitución del sistema de saneamiento de la bahía que terminará con los vertidos fecales en Cala de Bou, que permanece paralizado desde el año 2022.