El PSOE reclama la creación y convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo Social tras el apuñalamiento en Sant Antoni

El grupo municipal del PSOE de Sant Antoni vuelve a exigir este lunes, con la "máxima urgencia", la creación y convocatoria de la Mesa de Diálogo Social. Los socialistas advierten en un comunicado de que "la situación en el municipio ha llegado este verano a un punto de no retorno, marcado por un descontrol creciente y una falta de seguridad ciudadana en las calles".

Asimismo, califican de "extrema gravedad" los últimos hechos acontecidos en el municipio y señalan directamente "el reciente apuñalamiento de una persona a plena luz del día en la zona de Caló des Moro", un suceso que, según el Partido Socialista, "no es un hecho aislado, sino el reflejo de la degradación y de la falta de gestión de un equipo de gobierno que se niega a asumir la realidad".

El PSOE considera que "el municipio no puede esperar más". "El verano de 2026 está siendo muy duro para los residentes, que ven cómo el descontrol se apodera de sus barrios mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Lo ocurrido en Caló des Moro ha sido la gota que ha colmado un vaso ya lleno de masificación e inseguridad", subraya.

"El Partido Popular de Marcos Serra se ha negado de manera sistemática a crear este espacio de encuentro y debate, demostrando una nula voluntad de consenso", aseguran los socialistas, y añaden el alcalde "solo se reúne y habla con los poderosos, limitando sus contactos a las grandes patronales empresariales y hoteleras y dejando completamente de lado al resto de la sociedad civil".

"Un cambio de rumbo radical"

Para el PSOE, "el futuro de Sant Antoni no puede decidirse en despachos cerrados con unos pocos beneficiarios del modelo actual". Por este motivo, insiste en que la Mesa de Diálogo Social "debe ser un órgano plenamente integrador que cuente con la participación activa de todo el tejido económico y empresarial, incluido el sector hotelero; con la representación democrática de todos los grupos políticos del Ayuntamiento; y con la voz de la ciudadanía, a través de las asociaciones vecinales y de las entidades sociales del municipio".

En su opinión, el municipio "necesita un cambio de rumbo radical en su modelo turístico" y este cambio debe hacerse "contando con todos, no solo con los amigos del alcalde". El PSOE exige a Serra que "deje la soberbia a un lado, asuma que la seguridad y la convivencia del municipio están en juego y convoque de inmediato esta Mesa de Diálogo Social antes de que la situación sea irreversible".