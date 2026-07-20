Dos peleas y 15 personas atendidas durante las celebraciones de la final del Mundial en Ibiza

La Policía Local de Ibiza y la Policía Nacional desplegaron durante el domingo y la madrugada del lunes un dispositivo especial con motivo de la final del Mundial de fútbol. Según explicó el jefe de la Policía Local, José Luis Blanco, los agentes intervinieron en dos peleas, en las que dos personas resultaron heridas de carácter leve.

Además, once personas sufrieron cortes con cristales, "principalmente en los pies", y otras dos se desvanecieron debido al calor. En el operativo participaron 37 agentes: 15 policías locales y 22 efectivos de la Policía Nacional.

Además, para evitar enfrentamientos, las dos aficiones se concentraron en zonas diferentes de la ciudad. Los seguidores de Argentina se reunieron en ses Figueretes, mientras que la afición española se concentró principalmente en el bulevar de la plaza Albert Nieto.

Blanco señaló que esta distribución "ayudó a que tanto el partido como las celebraciones posteriores transcurrieran de forma tranquila". El jefe de la Policía Local destacó: "El ambiente festivo y positivo de la jornada" y aseguró que la coordinación entre ambos cuerpos permitió que el dispositivo finalizara "sin incidentes graves".