Dos peleas y 15 personas atendidas durante las celebraciones de la final del Mundial en Ibiza
La Policía Local asegura que el dispositivo conjunto con la Policía Nacional permitió que la jornada terminara sin incidentes graves
La Policía Local de Ibiza y la Policía Nacional desplegaron durante el domingo y la madrugada del lunes un dispositivo especial con motivo de la final del Mundial de fútbol. Según explicó el jefe de la Policía Local, José Luis Blanco, los agentes intervinieron en dos peleas, en las que dos personas resultaron heridas de carácter leve.
Además, once personas sufrieron cortes con cristales, "principalmente en los pies", y otras dos se desvanecieron debido al calor. En el operativo participaron 37 agentes: 15 policías locales y 22 efectivos de la Policía Nacional.
Además, para evitar enfrentamientos, las dos aficiones se concentraron en zonas diferentes de la ciudad. Los seguidores de Argentina se reunieron en ses Figueretes, mientras que la afición española se concentró principalmente en el bulevar de la plaza Albert Nieto.
Blanco señaló que esta distribución "ayudó a que tanto el partido como las celebraciones posteriores transcurrieran de forma tranquila". El jefe de la Policía Local destacó: "El ambiente festivo y positivo de la jornada" y aseguró que la coordinación entre ambos cuerpos permitió que el dispositivo finalizara "sin incidentes graves".
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
- Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Un nuevo incendio de vegetación en Ibiza moviliza a los servicios de emergencia en la carretera de Sant Josep