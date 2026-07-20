Cuatro pateras dejan a 79 migrantes en las costas de Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Un total de 39 personas migrantes han sido rescatadas este lunes en dos nuevas llegadas de pateras a Ibiza y Formentera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Estas actuaciones se suman a las dos que se activaron tras la arribada durante la jornada del domingo, cuando fueron interceptadas otras 40 personas en Formentera.

La primera intervención de este lunes se ha producido a las 2.25 horas en Cala es Cucó, en el municipio de Sant Josep. En este punto fueron rescatadas 14 personas de origen magrebí. En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil de Sant Josep y de Santa Eulària.

Horas más tarde, a las 5.40 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron a otras 25 personas, también de origen magrebí, cuando se encontraban a bordo de una embarcación localizada a unas 15 millas al sureste de Formentera. En esta actuación intervinieron Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil de Sant Josep.

40 migrantes el domingo

Estas dos llegadas se producen después de que el domingo fueran localizadas un total de 40 personas en la isla de Formentera.

La primera actuación del domingo tuvo lugar a las 8.45 horas en el núcleo urbano de el Pilar de la Mola, donde la Guardia Civil interceptó a 15 personas de origen magrebí que habían llegado a la isla en patera. En el operativo participaron agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera.

La segunda intervención se produjo a las 17 horas en la zona de es Ram, también en la pitiusa del sur. En este caso, fueron localizadas 25 personas de origen subsahariano, con la participación nuevamente de agentes del puesto de la Guardia Civil de la isla.

En conjunto, las cuatro embarcaciones llegadas entre el domingo y la madrugada de este lunes han dejado un balance de 79 personas migrantes localizadas o rescatadas en las Pitiusas.