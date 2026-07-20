Movilidad en Ibiza: el ‘parking’ de Cala d’Hort permanecerá abierto hasta octubre

El pasado domingo, 19 de julio, tal y como adelantó Diario de Ibiza, el gran aparcamiento de Cala d’Hort, que permanecía cerrado desde el pasado mes de mayo, reabrió por sorpresa. Sin embargo, esta decisión, como prácticamente todo en la vida, tiene una explicación.

Según ha indicado Valle de Riva, propietaria del aparcamiento, gestionado por la empresa Sabinas de Cala d’Hort S. L. y con capacidad para aproximadamente 200 vehículos, "esta decisión tiene como objetivo contribuir a aliviar la presión existente en la zona durante los meses de mayor afluencia de visitantes y facilitar una mejor ordenación de los accesos a Cala d’Hort, atendiendo a las dificultades que la falta de aparcamiento estaba generando tanto para los vecinos y visitantes como para los establecimientos de la zona".

Todas las imágenes sobre la apertura provisional del parking de Cala d'Hort / Marcelo Sastre

La propietaria considera que esta medida, además de contribuir a descongestionar el tráfico y favorecer a visitantes y residentes, también supone un alivio para los establecimientos de la zona: "Esperamos que puedan desarrollar la temporada con mayor normalidad, manteniendo siempre como prioridad la protección de Cala d’Hort y de su entorno natural".

"Una reapertura excepcional"

Cabe recordar que este aparcamiento de titularidad privada, con una superficie de unos 7.000 metros cuadrados, dejó de estar operativo después de que la propiedad no alcanzara un acuerdo con el Ayuntamiento de Sant Josep. Pese al cambio de postura tras mantener cerrado el espacio durante aproximadamente dos meses, Valle de Riva ha reconocido que se trata "de una reapertura excepcional y provisional, ya que permanecerá abierto hasta el próximo mes de octubre".

La decisión de reabrir esta zona de aparcamiento, ubicada a escasos metros del emblemático mirador con vistas al islote de es Vedrà y de Cala d’Hort, una de las playas más visitadas y populares de Ibiza, también ha sorprendido a Sant Josep. Su alcalde, Vicent Roig, consideró, en declaraciones a este medio el pasado 19 de julio, que esta acción de la propiedad podría servir como punto de partida para retomar las negociaciones: "Ya dije en su momento que, para sentarnos a negociar, debían reabrirlo".

"Queremos evitar que una situación como la vivida este año vuelva a repetirse en el futuro"

A pesar de ello, matizó: "De momento, no tenemos prevista ninguna reunión con la propiedad, que ha sido quien ha decidido reabrirlo, ya que a día de hoy no existe ningún acuerdo".

¿Pero qué ocurrirá cuando finalice la reapertura provisional del aparcamiento el próximo mes de octubre? Aunque esta es la pregunta del millón, todo apunta a que este plazo servirá como punto de partida para que Sabinas de Cala d’Hort S. L. vuelva a acercar posturas con el Consistorio.

"Queremos retomar, una vez finalizada la temporada de verano, las conversaciones con las administraciones competentes para definir una solución definitiva que aporte estabilidad y evite que una situación como la vivida este año vuelva a repetirse en el futuro", ha indicado Valle de Riva.

Un alivio para los visitantes de la playa

Además, la propietaria ha destacado: "Esta decisión no modifica la necesidad de seguir trabajando conjuntamente en un modelo de gestión estable y sostenible para el aparcamiento, que compatibilice el interés general, la protección medioambiental del entorno y el respeto a la propiedad privada".

La sorprendente decisión de la propiedad de reabrir el aparcamiento supone un alivio para quienes visitan la playa, aunque todavía deben enfrentarse a la pronunciada rampa de acceso, donde no existe un espacio reservado para los peatones. Estos se ven obligados a caminar por la calzada y a extremar la precaución ante el paso de los vehículos. A ello, hay que sumarle la incomodidad de andar a pleno sol con altas temperaturas.

Cabe recordar que, tras el cierre de esta zona de estacionamiento, la única existente actualmente en el entorno, aparcar se convirtió en una misión prácticamente imposible, tal y como corroboró este medio en un reportaje publicado el pasado 31 de mayo. "Llevo media hora dando vueltas", confesó entonces, frustrado, uno de los visitantes, tras hacer malabares para encontrar una plaza cerca de la playa.

También supone un alivio para los comerciantes y trabajadores de la zona como es el caso de Abdel, un hamaquero que llevaba poco tiempo trabajando en la zona, que señalaba: "La cosa está muy mal; desde que cerraron el aparcamiento, se nota mucho".

El aparcamiento, que también cerró a principios de 2025 y no reabrió hasta finales de junio de ese mismo año, cuando la temporada turística y la consiguiente saturación de vehículos ya estaban plenamente en marcha, contribuye a descongestionar el tráfico de la zona. Especialmente si se tiene en cuenta que el torrente de Cala d’Hort, donde tradicionalmente estacionaban decenas de vehículos a lo largo de su recorrido, también permanece cerrado, aunque de forma parcial. Actualmente, solo está abierto un tramo de acceso reservado al estacionamiento de los trabajadores de la zona.

Reacciones de visitantes

Los visitantes celebran la reapertura del aparcamiento. Es el caso de Susana, procedente de Barcelona, quien, tras estacionar su vehículo, ha señalado: "Me parece muy bien que esta zona esté abierta, ya que aparcar es bastante complicado en la isla. Hay pocos espacios disponibles y se llenan con rapidez, por lo que hay que madrugar mucho para ir a las calas y encontrar un buen sitio donde dejar el vehículo".

Clara, procedente de Madrid, coincide con Susana: "Está muy bien, porque es imposible aparcar en algunas calas y, por esta circunstancia, acabas perdiéndote lugares muy bonitos al no poder pasar el día en ellos".

Otros visitantes también se muestran satisfechos con la reapertura, aunque con algunos matices. Es el caso de Juan, procedente de Cartagena: "El aparcamiento está un poco alejado y hay que caminar un rato".