Sucesos
Un menor huye al llegar la Policía tras intentar entrar en una discoteca de Sant Antoni con un DNI falso
El controlador del acceso al local alertó a las autoridades después de dudar de la autenticidad del documento
La Policía Local de Sant Antoni ha instruido durante el último mes dos diligencias por presuntos delitos de falsedad en documento público contra sendos menores que supuestamente utilizaron documentación falsificada para intentar acceder a establecimientos de ocio.
El primero de los casos se produjo después de que el controlador de acceso de una discoteca del municipio sospechara de la autenticidad del documento de identidad presentado por un joven que pretendía entrar en el local. Ante las dudas sobre la validez del DNI, solicitó la presencia de una patrulla de la Policía Local para verificar la documentación.
Cuando llegaron los agentes, el menor que intentó utilizar el documento falso huyó a pie antes de que pudiera ser identificado. Posteriormente, la Unidad de Menores de la Policía Local de Sant Antoni realizó diversas gestiones de investigación que permitieron identificarlo.
Una cartera en la calle
El segundo caso tuvo lugar después de que un vecino entregara a la Policía Local una cartera que había encontrado en la vía pública. En su interior había un documento de identidad italiano y un DNI falsificado. Tras las correspondientes investigaciones, los agentes lograron identificar al menor relacionado con el uso de esta documentación.
Como resultado de ambas actuaciones, la Policía Local ha instruido dos atestados por presuntos delitos de falsedad en documento público.
La Policía Local de Sant Antoni ha agradecido la colaboración de los controladores de acceso de los establecimientos de ocio y de la ciudadanía, cuya implicación, según señala, ha resultado fundamental para detectar el uso de documentación falsificada por parte de los dos menores.
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