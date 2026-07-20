Marriott International presenta su nueva propuesta de lujo en Formentera: una experiencia "inolvidable desde el primer instante"

Llega a la playa de es Pujols de Formentera el lujoso establecimiento Sabàtic Formentera Autograph Collection de la mano de la compañía hotelera Marriott International. La cadena hotelera ha presentado este martes en Madrid esta nueva apuesta, un "hotel de lujo en primera línea de playa" que cuenta con 34 estancias de diseño "mediterráneo".

El proyecto ha sido desarrollado por la compañía inmobiliaria All Iron y ha supuesto la transformación de este activo boutique, que operará bajo la insignia de alta gama de Marriott con el objetivo de "impulsar su posicionamiento y su visibilidad en el turismo internacional".

El inmueble dispone de 27 estudios de unos 23 metros cuadrados y siete suites de alrededor de 40 metros cuadrados, diseñados por Mipmarí Arquitectura i Disseny y WIT Architects, apuntan desde la cadena hotelera.

La oferta gastronómica, "incluye el restaurante Casablu, desarrollado por el Grupo Bocasalina bajo la dirección del empresario Gian Paolo Turci y diseñado por Elena Lunardini". El espacio cuenta, detallan, con "una terraza y mesas sobre la arena y ofrece una propuesta culinaria de fusión mediterránea con influencias italianas e internacionales".

Las instalaciones se completan con una zona de azotea o rooftop con piscina y vistas al mar, un área de lounge, un centro de bienestar con spa, sauna y baño turco y un gimnasio abierto las 24 horas. El establecimiento también ofrece "experiencias personalizadas", indican, como "sesiones de yoga matutino, actividades acuáticas y opciones de movilidad sostenible".