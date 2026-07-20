Una mansión flotante en el puerto de Ibiza: 16,5 millones, jacuzzi, club de playa...

Cuesta 16,5 millones de euros, mide casi 30 metros y tiene más espacio interior que muchas viviendas de lujo. El 'Petite Belle', un catamarán amarrado estos días en el puerto de Ibiza, no necesita demasiados adornos para llamar la atención: basta con saber que a bordo caben un jacuzzi, un bar, un salón panorámico, un garaje para motos acuáticas y un club de playa desplegable sobre el mar.

La embarcación, diseñada por Sunreef y entregada en 2025, es la quinta unidad del modelo Sunreef 100, una línea pensada para navegar durante todo el año con un nivel de comodidad más cercano al de una villa que al de un barco convencional. Con 28,6 metros de eslora, 13,5 de manga y casi 600 metros cuadrados de espacio interior, el barco tiene capacidad para 12 pasajeros.

El salón principal del 'Petite Belle'. / www.yachtworld.es

La palabra lujo, en este caso, no aparece necesariamente en forma de dorados ni excesos. Según la filosofía del diseño, el catamarán apuesta por un estilo más discreto: madera clara, telas naturales, acabados italianos y mobiliario de alta gama. Un "menos es más" que, en realidad, sigue siendo muchísimo.

Uno de sus espacios más llamativos es el salón panorámico, amplio y luminoso, conectado con la bañera de popa. La idea es que el interior y el exterior se mezclen hasta que el pasajero tenga la sensación de estar siempre con el mar al lado. En la cubierta de proa, una zona de descanso hundida permite tomar el sol o sentarse al caer la tarde, con acceso directo desde el salón principal o desde el camarote del propietario.

Un club de playa que se despliega sobre el mar

Pero la parte más espectacular está probablemente en la popa. Allí, el catamarán despliega un llamado "salón oceánico", una especie de club de playa flotante con plataformas plegables y zonas de relax al nivel del agua. También cuenta con un garaje capaz de guardar dos motos acuáticas y una lancha auxiliar, porque en este tipo de barcos hasta los juguetes tienen su propio espacio.

Una de las cubiertas del 'Petite Belle'. / www.yachtworld.es

En la parte superior, el flybridge funciona como una terraza elevada sobre el mar. Puede incorporar bar, comedor, tumbonas modulares y un jacuzzi con vistas al horizonte. Es, seguramente, uno de esos rincones pensados para que el Mediterráneo parezca un decorado privado.

La mansión flotante que también presume de silencio

El barco también presume de una cara más silenciosa y sostenible. Dispone de 13 kWp de paneles solares integrados y un banco de baterías de 138 kWh, lo que permite operar en un modo nocturno prácticamente sin ruido. La escena es fácil de imaginar: el barco fondeado, las luces bajas y el sonido del mar sustituyendo al zumbido habitual de los generadores.

En cuanto a potencia, el 'Petite Belle' está impulsado por dos motores MAN de 1.200 caballos. Navega a 12 nudos y puede alcanzar los 16; no se busca tanto la velocidad como el desplazamiento cómodo de una pequeña mansión flotante.

No es el yate más estridente del puerto ni parece diseñado para provocar reacciones superlativas, y por eso llama la atención. Entre el lujo discreto, la tecnología silenciosa y ese aire de vivienda imposible sobre el agua, el 'Petite Belle' se ha convertido estos días en una de esas embarcaciones que resumen, en apenas 30 metros, la otra cara del verano en Ibiza.