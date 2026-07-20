La advertencia del presidente de la Asociación Náutica de Ibiza y Formentera, Ramon van der Hooft, sobre el aumento del peligro de incendio en las embarcaciones, por las baterías de litio que se usan y que son muy difíciles de apagar, por lo que hay que tener en cuenta sus beneficios y sus riesgos. De todas formas, asegura que estos incidentes son menos comunes de lo que parece.

Llama la atención

Que el Ayuntamiento de Sant Joan ya tenga listas las bicicletas eléctricas para el servicio público, pero que aún no lo pueda poner en marcha porque debe preparar otra licitación para la concesión a una empresa privada del servicio y aprobar una ordenanza municipal para regular su funcionamiento. El Consistorio espera poder ponerlo en marcha a mediados del mes de septiembre.

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La advertencia de los veterinarios sobre el cuidado de los animales con las olas de calor que estamos sufriendo en este verano. Las principales recomendaciones son salir a pasear en las horas de menos calor, que tengan agua abundante cerca y que no se queden encerrados. Son de sentido común, pero desgraciadamente no siempre se cumplen.