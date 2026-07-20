Ibiza prepara un protocolo para que las obras no compliquen el paso de los autobuses

El Consell de Ibiza ha acordado elaborar un protocolo de actuación para todas las obras de infraestructuras que puedan afectar al transporte público, con el objetivo de reforzar la coordinación entre las administraciones y los operadores, y garantizar que los proyectos incorporen criterios de funcionalidad para el transporte colectivo.

El acuerdo se ha alcanzado durante una nueva reunión de las mesas técnicas enmarcadas en la Mesa de Movilidad, presidida por el director insular de Transportes, Roberto Algaba. En el encuentro han participado los concejales responsables de Infraestructuras y Movilidad de los cinco ayuntamientos de la isla, representantes de asociaciones y empresas de transporte en autobús y técnicos del departamento de Transportes del Consell de Ibiza.

La reunión se ha centrado en coordinar las actuaciones viarias que se desarrollan en los distintos municipios para que las obras y los proyectos de urbanización tengan en cuenta las necesidades del transporte público regular y del transporte discrecional. En este sentido, se ha incidido en la importancia de mantener una coordinación permanente con los operadores antes de ejecutar actuaciones que puedan afectar a la circulación de los autobuses o a la ubicación de las paradas.

El protocolo acordado también pretende evitar la construcción de elementos que dificulten las maniobras de los autobuses, las operaciones de subida y bajada de pasajeros o la accesibilidad a las paradas.

Esta reunión forma parte del calendario de mesas técnicas sectoriales impulsadas por el Consell de Ibiza, cuyas conclusiones se trasladarán a la Mesa de Movilidad para convertirlas en actuaciones concretas y coordinadas entre todos los agentes implicados.