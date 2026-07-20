"La vocación se ha perdido por el camino": Miquel Tur, presidente de Restauración de Ibiza y Formentera, sobre la falta de camareros

La falta de personal cualificado sigue siendo uno de los grandes problemas para los hosteleros de Ibiza y Formentera. Según avanza la temporada, la capacidad de completar las plantillas se convierte en un rompecabezas difícil de resolver. Personal cualificado no significa personal formado, aunque tener la formación específica que reclaman las empresas puede abrir un abismo respecto a los candidatos que no la tienen. Como ya adelantó Pepita Costa, directora de la Escuela de Hostelería de Ibiza, los módulos de camarero y de jefe de sala son los menos demandados por los estudiantes de la escuela, que prefieren decantarse por los de cocina, coctelería o barista. "La coctelería o la sumillería tienen una mayor visibilidad mediática y una estética muy atractiva en redes sociales. Sin embargo, el servicio de sala, pese a ser absolutamente imprescindible, trabaja muchas veces desde la discreción", apunta Alicia Reina, presidenta de la delegación balear de la Asociación Española de Directores de Hotel.

El presidente de Pimeef Restauración, Miquel Tur, hace un resumen de los problemas que atraviesan los empresarios, pequeños y grandes, de la isla: "La vocación se ha perdido por el camino", afirma. "Hace 20 o 30 años mucha gente de la isla hacía de este trabajo su profesión. Pero poco a poco ha ido derivando en un trabajo de paso, mientras el trabajador busca otra cosa", añade.

Preparación profesional

Por su lado, Reina opina: "No podemos normalizar que una profesión cada vez más compleja dependa exclusivamente del aprendizaje por ensayo y error". En su opinión, "cuando no existe una base formativa sólida es fácil incorporar procedimientos distintos en cada empresa sin llegar a comprender realmente el fundamento técnico que existe detrás de cada uno de ellos", por lo que recomienda encarecidamente formarse a cualquier persona que quiera hacer carrera en hostelería.

Asimismo, Reina recalca la importancia de la formación en una profesión tan importante para una economía que depende en gran medida del turismo: "La formación aporta algo que la improvisación nunca podrá ofrecer: criterio profesional. Un profesional formado vende mejor, recomienda mejor, gestiona mejor las incidencias, reduce errores y desperdicios y genera mayor satisfacción en el cliente", lo que repercute directamente en las cuentas del establecimiento. "Ya no basta con tener voluntad: el cliente actual es mucho más exigente y la competencia entre destinos turísticos también", añade.

Imagen de archivo de un camarero sirviendo mesas en una terraza de Ibiza / J.A. Riera

El eterno problema de la vivienda

Para Miquel Tur, existen camareros y jefes de sala formados y muy bien cualificados, aunque en su opinión "no son suficientes" para el creciente número de establecimientos que alberga la isla, que poco a poco viran hacia un cliente más adinerado, que reclama un servicio de mayor calidad. La capacidad de la isla de retener el talento que se ha formado fuera se ve mermada, según Tur, por la estacionalidad. "El problema número uno es la vivienda", reconoce con amargura. "Antes, el personal trabajaba en destinos de invierno, como por ejemplo Andorra, y después venían aquí, pero había facilidad para encontrar vivienda". La imposibilidad de hacer frente a un elevado alquiler anual con un salario estacional es el principal escollo para encontrar personal cualificado. "El que tiene que venir de fuera lo tiene muy complicado", reconoce Tur.

Por su lado, Reina recalca que, al final, el empresario se ve obligado a pagar parte del aumento del coste del alquiler. "Si un trabajador tiene que destinar una parte desproporcionada de su salario al alojamiento, las empresas se ven obligadas a incrementar las retribuciones para poder atraer y retener talento", explica. "Se trata de un problema de competitividad empresarial", ya que las empresas cada vez hallan más dificultades a la hora de fidelizar profesionales, lo que se traduce en una peor experiencia turística. Subraya que este no es un problema exclusivo de las Pitiusas, sino de todos los destinos turísticos de España.

Diferencias entre grandes y pequeños

Otra de las grandes preocupaciones de la Federación es el trasvase de trabajadores cualificados de empresas pequeñas a grandes establecimientos. "El pequeño establecimiento está sometido a las mismas leyes y obligaciones que el grande, pero el grande tiene las capacidades primero para generar economías de escala, cosa que el pequeño no tiene", remarca Tur. "Las normativas fiscales, laborales, de sanidad... son inasumibles para un microempresario, por eso cada día hay menos cafeterías de barrio en la isla". Cita como uno de los grandes hándicaps de las pequeñas empresas la problemática de las bajas laborales: "Una microempresa de seis trabajadores, si tiene dos personas de baja, tiene que cerrar", cosa que no sucede en grandes empresas que tienen decenas de trabajadores. Por todo ello, Tur aboga por una normativa separada, que distinga pequeños establecimientos y grandes negocios de hostelería, para que vuelvan a aflorar los hostales, bares y restaurantes de toda la vida, con precios competitivos que los residentes se puedan permitir.

Perfiles que destacan

En los tiempos que vivimos, la crisis de vivienda reduce la oferta de trabajadores de sala, lo que hace que los empresarios se vean obligados a contratar a personal con una retribución "que, en circunstancias normales, corresponderían a perfiles con mayor cualificación", según Reina. "El propio mercado está trasladando el mensaje de que la formación no es imprescindible para incorporarse al sector", añade. Pero esta tendencia podría cambiar en el futuro, y entonces serán los mejores cualificados los que accedan a los puestos de mayor responsabilidad, mayor retribución, mejores condiciones laborales. Las ventajas de formarse como personal de sala "son mayores de las que a veces se percibe", finaliza Alicia Reina.