Hernán Cattaneo: «La IA facilita un montón de trabajo, pero no para componer»

¿Qué le ha traído de nuevo a Ibiza?

Siempre vengo a la isla a pinchar en diferentes lugares. Tengo una reputación desde hace décadas y me gusta estar aquí. En esta ocasión ha sido para la reapertura de Bora-Bora, un lugar emblemático que ahora toma un nuevo rumbo de la mano de Doumi Busturia. He pinchado en la fiesta inaugural con un set de varios bloques desde la puesta de sol hasta la madrugada rodeado de figuras emblemáticas de Ibiza como Tanit y muchos amigos argentinos que me siguen en la isla.

¿Tras su dilatada carrera se considera dj, productor, locutor de radio o emprendedor musical?

Comencé como discjockey y eso es lo que siento. He hecho muchas cosas en festivales, programas de radio e iniciativas relacionadas con la música, pero me encanta poner música y ver cómo la gente se lo pasa en grande con mis sesiones que suelen ser largas y variadas.

En 2018 recibió en Ibiza el Dj Award como mejor disc-jockey de progressive house. ¿Cómo recuerda ese momento?

Fue en Pacha en una ceremonia un tanto loca y divertida, significó un paso adelante en mi carrera y un reconocimiento al estilo, después he recibido otros galardones como el diploma al Mérito de los Premios Konex en música electrónica, pero el Dj Awards fue especial.

Descríbame qué es el progressive house.

En mi juventud escuchaba Pink Floyd, The Doors y rock electrónico de New Order, Depeche Mode e Inter City, entre otros grandes artistas, entonces las canciones eran muy largas y algunas duraban toda la cara de un longplay de vinilo. Me gustan las transiciones largas y empecé a aplicar ese concepto a la música house, dándole mucho recorrido a los temas y al mismo tiempo aplicando diferentes estilos a una sesión para hacerla más potente y variada. Es como una montaña rusa de ritmos y formatos de música bailable. Fui desarrollando esa fórmula y surgió el progressive house tal como se entiende hoy en día.

¿Qué recuerda de sus residencias en las fiestas de ‘Cream’ en Amnesia a finales de los 90?

Mis raíces provienen del house de Detroit y Chicago con Frankie Knuckles y David Morales como referentes, sin embargo mi carrera ha estado ligada al house británico, ya que fui el dj residente de Pacha en Buenos Aires y de ‘Cream’ en Sudamérica. En 1998 me propusieron la residencia de ‘Cream’ en Liverpool también apoyado por Paul Oakenfold, Sasha, Danny Tenaglia y John Digweed y así recalé en Ibiza como residente de ‘Cream’, entonces era la fiesta por excelencia de la noche ibicenca y tenía mucha fama y tirón del público británico. Eso me situó en un momento álgido de mi carrera y me di a conocer en la isla. Desde entonces he sido un habitual de diferentes eventos en la isla.

¿Le gusta actuar al aire libre, por el día y propone ‘defender la música electrónica’ en todo momento?

La música es algo indispensable en nuestra vida, es esperanza, pasión y no acaba nunca, por eso pienso que hay que llevarla a la gente en cualquier situación, de día o de noche. Me gusta comenzar mi sesión a final de la tarde, cuando cae el sol para iniciar el set de forma suave con otro estilo y luego subir de forma ascendente a lo largo de la noche para llegar a un momento cumbre. Lo he hecho siempre tanto en Las Dalias como ahora en Bora Bora y otros lugares. Ese momento contiene una magia particular e inspiradora para un artista.

¿Por qué sigue siendo Ibiza la ‘Meca de la Música Electrónica’ mundial?

Su situación estratégica es única, está situada a dos horas de casi todas las capitales de Europa lo que facilita muchas cosas y es un lugar especial, con una magia y una esencia única que se mantiene inalterable en el tiempo. Hay pocos lugares emblemáticos de la música en el mundo y Ibiza es uno de ellos porque puedes encontrar cualquier tipo de oferta musical en el momento que la busques, antes y ahora, y mantiene al mismo tiempo su propia identidad. Esto no ocurre en un día, es cuestión de años y décadas creando y asimilando tendencias, modas, evoluciones y avatares. Turísticamente es uno de los lugares más famosos en el mundo para todo tipo de gente y ambiente.

¿Cómo ve la evolución de la música de baile y el ocio?

La primera vez que llegué me dijeron: «Ibiza era mejor y diferente antes y varias décadas después se dice lo mismo». El ocio y el entretenimiento han evolucionado como todo en el planeta, pero mantiene su forma natural de aceptar nuevas tendencias y modas y hacerlas propias con otro ritmo o estilo. Los clubs y la música se han transformado pero la gente sigue viniendo porque sabe que puede encontrar lo que busca y les gusta lo mismo ahora que hace 50 años.

¿Utiliza la inteligencia artificial?

Solo para tareas técnicas, administrativas y de control porque facilita un montón de trabajo pero no para componer. Escucho cinco horas diarias de música nueva y compongo nuevos temas, pero soy yo quien decide lo que quiero mostrar al público y cómo lo quiero finalizar. Una máquina no tiene pasión ni emoción, eso es un don humano.

Los grandes djs del momento están reivindicando la importancia de bailar, disfrutar de la música en la pista y olvidarse del móvil. ¿Lo ve factible e indispensable?

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Totalmente. Ya hay clubs en muchos lugares que prohíben el uso del celular. A mí no me gusta prohibir nada pero sí tratar democráticamente de restringir su uso e inculcar a los jóvenes cómo vivir la emoción de bailar, interactuar y comunicarse mediante la música. Quizá se nos fue la mano con tantas distracciones como los visuales, el espectáculo que rodea el trabajo del dj y hay que focalizar más el espíritu del ocio y el baile en la pista.