El GEN advierte de una tormenta perfecta: riesgo "extremo" de incendio forestal en Ibiza si no se aplican medidas de inmediato

Las temperaturas extremas, la sequía prolongada, el cambio climático y la intensa presión humana sobre las zonas forestales es una combinación que aumenta cada vez más el riesgo extremo de incendio forestal en Ibiza, advierte la asociación ecologista GEN-GOB. Por eso, ha registrado ante el Consell de Ibiza y la dirección general de Emergencias del Govern balear una solicitud de medidas urgentes con el objetivo de que las administraciones actúen de manera inmediata para proteger a la población y los espacios naturales y reducir este grave peligro.

En su escrito, el GEN-GOB recuerda que la mayor parte de los incendios forestales tiene su origen en "la actividad humana" y alerta de que la elevada afluencia de personas en los espacios naturales durante los episodios de máximo riesgo, "incrementa notablemente las posibilidades de que se produzca un incendio y dificulta gravemente las tareas de evacuación y extinción en caso de emergencia".

El grupo ecologista sostiene que la situación de Ibiza es especialmente preocupante debido al modelo de urbanización dispersa implantado dentro de zonas forestales de alto riesgo. En caso de un gran incendio, advierte, esta realidad podría convertir la emergencia en una situación de "consecuencias catastróficas tanto para la población residente y visitante como para el personal de los servicios de extinción".

Restricciones de acceso

En este contexto, considera "incomprensible" que, mientras en otros territorios del Estado e incluso en Mallorca se aplican restricciones de acceso a determinadas áreas forestales durante los periodos de máximo peligro, Ibiza "continúe sin disponer de medidas equivalentes, ni siquiera en los espacios naturales protegidos". La entidad afirma que la normativa existente es insuficiente y que "la poca que tenemos no se hace cumplir en absoluto".

Denuncia además que todavía no se exige de manera efectiva el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a las franjas de protección alrededor de las viviendas situadas en zonas forestales ni en los viales de acceso, una circunstancia que, según señala, "incrementa la vulnerabilidad ante un posible incendio".

Entre las principales medidas propuestas, el GEN-GOB reclama la implantación de un sistema de restricción y control del acceso de vehículos a los espacios forestales durante los episodios de riesgo extremo, así como una vigilancia efectiva del cumplimiento de las medidas de prevención obligatorias en las viviendas situadas en zonas de riesgo.

También solicita "nuevas obligaciones de prevención y autoprotección para las viviendas de uso turístico", incluida la entrega de información obligatoria a los visitantes y la instalación de sistemas de hidratación de emergencia conectados a las piscinas. Asimismo, pide una "protección específica para las áreas de aparcamiento" situadas dentro o junto a masas forestales, dotándolas de "medidas adecuadas de aislamiento y extinción".

El eclipse solar

El escrito pone también el foco en la jornada del 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar previsto. El GEN-GOB advierte de que se espera una gran concentración de personas en los puntos elevados de la isla, muchos de los cuales se encuentran en zonas forestales con un único vial de acceso. Por este motivo, considera imprescindible establecer "restricciones temporales de circulación y otras medidas preventivas" para evitar situaciones de riesgo extremo.

La junta directiva de la asociación sostiene que la situación actual exige abandonar cualquier actitud de "pasividad institucional" y afirma que la protección de los bosques de Ibiza y, sobre todo, de las personas que viven en ellos o los visitan, requiere "decisiones inmediatas antes de que se produzca una emergencia de consecuencias irreparables".

Por este motivo, solicita formalmente a la dirección general de Emergencias, al Consell de Ibiza y al resto de administraciones competentes que "adopten sin demora todas las medidas que puedan aplicarse de manera inmediata y que impulsen el resto de actuaciones necesarias para reducir de forma efectiva el riesgo de incendio forestal" en la isla.