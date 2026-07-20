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El enfado de Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, con la APB: "No es lo normal que te citen cuatro meses después para decirte 'estamos en ello'"

La patronal Pimeef expresa su sorpresa tras ser convocada cuatro meses después para oír que la Autoridad Portuaria de Balears aún está en fase de estudio.

Alfonso Rojo, en una imagen de archivo

Alfonso Rojo, en una imagen de archivo / Vicent Marí / Marcelo Sastre

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Samia Khenien

Samia Khenien

Ibiza

"Mostramos nuestra sorpresa por que se nos cite a una reunión donde esperábamos que se iba a hablar de cosas tangibles y se nos diga, literalmente, 'estamos trabajando'", denuncia Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef respecto a la reunión con la Autoridad Portuaria de Balears (APB): "Nos quedamos perplejos. Somos empresarios, somos profesionales y directivos de una federación como la Pimeef en la que estamos acostumbrados a ir a muchas reuniones, a participar en muchos proyectos y no es lo normal que te citen cuatro meses después para decirte 'estamos en ello, tranquilos'. Solo se nos informó que se había hecho el estudio y de que se habían detectado esas carencias, que había posibles sitios donde podía ir [el ZAL] y que había que trabajar con los ayuntamientos".

"En representación de la Pimeef fueron José Raya [presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de la Pimeef] y Daniel Ramón, que son miembros del Comité Ejecutivo", comenta el presidente de la Pimeef: "La verdad es que mis compañeros mostraron la decepción y yo como presidente recojo el guante. Seguramente hagamos una queja formal a la Autoridad Portuaria por convocarnos en pleno mes de junio a una reunión para decirnos que están trabajando en algo".

"La primera reunión a la que asistí sería a principios de temporada, en marzo o abril, y allá ya se nos informó que se estaba trabajando en ello y que nos darían resultados. Cuatro meses después nos citan para decirnos que están trabajando. No me cite usted para eso, mándeme un mail y dígame que en breve espera tener buenas noticias", denuncia Rojo.

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"No nos trasladaron tampoco plazos ni nada así, solo que tenían que hablar con los ayuntamientos y exponerles las zonas de las que estamos hablando", dice el presidente de la Pimeef: "Eso en tiempos de la Administración son dos, tres o cuatro años. Tienes que tener permisos, tienes que licitar, tienes que construir".

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