El enfado de Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, con la APB: "No es lo normal que te citen cuatro meses después para decirte 'estamos en ello'"

"Mostramos nuestra sorpresa por que se nos cite a una reunión donde esperábamos que se iba a hablar de cosas tangibles y se nos diga, literalmente, 'estamos trabajando'", denuncia Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef respecto a la reunión con la Autoridad Portuaria de Balears (APB): "Nos quedamos perplejos. Somos empresarios, somos profesionales y directivos de una federación como la Pimeef en la que estamos acostumbrados a ir a muchas reuniones, a participar en muchos proyectos y no es lo normal que te citen cuatro meses después para decirte 'estamos en ello, tranquilos'. Solo se nos informó que se había hecho el estudio y de que se habían detectado esas carencias, que había posibles sitios donde podía ir [el ZAL] y que había que trabajar con los ayuntamientos".

"En representación de la Pimeef fueron José Raya [presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de la Pimeef] y Daniel Ramón, que son miembros del Comité Ejecutivo", comenta el presidente de la Pimeef: "La verdad es que mis compañeros mostraron la decepción y yo como presidente recojo el guante. Seguramente hagamos una queja formal a la Autoridad Portuaria por convocarnos en pleno mes de junio a una reunión para decirnos que están trabajando en algo".

"La primera reunión a la que asistí sería a principios de temporada, en marzo o abril, y allá ya se nos informó que se estaba trabajando en ello y que nos darían resultados. Cuatro meses después nos citan para decirnos que están trabajando. No me cite usted para eso, mándeme un mail y dígame que en breve espera tener buenas noticias", denuncia Rojo.

"No nos trasladaron tampoco plazos ni nada así, solo que tenían que hablar con los ayuntamientos y exponerles las zonas de las que estamos hablando", dice el presidente de la Pimeef: "Eso en tiempos de la Administración son dos, tres o cuatro años. Tienes que tener permisos, tienes que licitar, tienes que construir".