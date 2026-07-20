Emergencia médica en el aire: un pasajero pierde la consciencia en un vuelo entre Ibiza y Alicante

Un vuelo procedente de Ibiza con destino Alicante ha recibido prioridad esta mañana para aterrizar después de que un pasajero sufriera una pérdida de consciencia durante el trayecto, según ha informado Controladores Aéreos a través de la red social X.

La incidencia se produjo en el vuelo VY1351 de Vueling, que cubría la ruta entre el aeropuerto de Ibiza y el de Alicante. Según la información de seguimiento del vuelo, el avión tenía prevista su salida a las 7.50 horas, despegó finalmente a las 8.01 y aterrizó en Alicante a las 8.46 horas, tras unos 45 minutos de trayecto.

Controladores Aéreos ha explicado que la emergencia fue gestionada desde el Centro de Control de Enaire en Valencia. Ante la pérdida de consciencia de un pasajero, los controladores dieron prioridad al avión para la aproximación a la pista 28 del aeropuerto de Alicante y coordinaron con el aeródromo la asistencia médica en tierra.

La actuación permitió que el vuelo procedente de Ibiza pudiera completar la aproximación con prioridad para que los servicios sanitarios atendieran al pasajero a su llegada.

Doble urgencia médica en Alicante

La intervención no fue la única emergencia sanitaria gestionada esta mañana desde el centro de control valenciano. Según el mismo comunicado de Controladores Aéreos, justo detrás del vuelo procedente de Ibiza viajaba otro avión procedente de París en el que un menor presentaba una posible crisis epiléptica.

En ambos casos, los controladores posicionaron a las aeronaves con prioridad para su aproximación a Alicante y coordinaron con el aeropuerto la asistencia médica en tierra.

"Todo nuestro apoyo y deseos de pronta recuperación para los pasajeros", ha señalado Controladores Aéreos en su publicación.