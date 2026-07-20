Detenidos dos hombres por tráfico de drogas en Sant Antoni

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública por su supuesta implicación en actividades de tráfico de drogas en Sant Antoni

Las detenciones se produjeron el pasado viernes durante dos actuaciones independientes desarrolladas en diferentes puntos del casco urbano. Ambas intervenciones forman parte de los dispositivos de seguridad que la Guardia Civil mantiene activos de manera permanente para prevenir y combatir el tráfico minorista de estupefacientes, especialmente durante la temporada turística.

La primera actuación fue realizada por una patrulla del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Antoni en las inmediaciones del Paseo de ses Fonts. Los agentes sorprendieron a uno de los sospechosos cuando presuntamente efectuaba una venta de droga y procedieron a su detención.

Dos actuaciones en plena vía pública durante el dispositivo de verano

La segunda intervención fue llevada a cabo por agentes desplazados a la isla para reforzar la prevención de la delincuencia durante el periodo estival. Durante el dispositivo, los efectivos detectaron otra supuesta venta de droga en la vía pública y detuvieron al implicado.

Como resultado de ambas actuaciones, la Guardia Civil intervino diversas sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, además de dinero en efectivo que, según las primeras investigaciones, podría proceder de la actividad delictiva.

La Guardia Civil mantiene e intensifica los dispositivos de vigilancia en las zonas de mayor afluencia turística de la isla con el objetivo de combatir el tráfico de drogas al por menor y reforzar la seguridad ciudadana.