Cruzar haciendo el pino en Platja d’en Bossa

En Platja d’en Bossa, hasta los peatones van de cabeza. O, al menos, eso parece sugerir el semáforo de la imagen, que, víctima quizá del verano o de una noche demasiado larga, muestra el muñeco boca abajo. La señal indica que hay que esperar para cruzar; lo que ya no queda tan claro es si hay que obedecerla haciendo el pino.