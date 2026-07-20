El álbum
Cruzar haciendo el pino en Platja d’en Bossa
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En Platja d’en Bossa, hasta los peatones van de cabeza. O, al menos, eso parece sugerir el semáforo de la imagen, que, víctima quizá del verano o de una noche demasiado larga, muestra el muñeco boca abajo. La señal indica que hay que esperar para cruzar; lo que ya no queda tan claro es si hay que obedecerla haciendo el pino.
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