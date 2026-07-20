Tribunales
Condenada a prisión por quedarse con bienes de su expareja en Ibiza: electrodomésticos, muebles, relojes, un equipo de música...
La Audiencia Provincial confirma la pena de prisión y la indemnización a la víctima por los bienes sustraídos tras la separación en Ibiza
La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de seis meses de prisión impuesta a una mujer por apropiarse de numerosos bienes pertenecientes a su expareja después de que terminara la relación sentimental en Ibiza.
La pareja había compartido una vivienda hasta su ruptura en 2019. El hombre abandonó el domicilio, mientras que la acusada permaneció en él. La sentencia considera probado que la mujer incorporó a su patrimonio distintos objetos y no se los entregó a su propietario.
Entre los bienes figuran un equipo de música compuesto por un set Pioneer DJ 800 y unos altavoces Rokit, tres relojes, ropa de boda, muebles de salón, electrodomésticos, un canapé, un ordenador, una trona, un cochecito de bebé y una pulsera de plata.
Vivienda vacía
La defensa recurrió la condena alegando que un testigo había declarado que la mujer solo se llevó sus efectos personales al abandonar el inmueble. Sin embargo, el mismo testigo confirmó que determinados aparatos musicales no fueron bajados para entregárselos al perjudicado y permanecieron en la vivienda.
La Audiencia también tiene en cuenta que el cuñado del denunciante encontró vacías las cajas de los equipos musicales y que el propietario del inmueble declaró que la vivienda estaba prácticamente vacía cuando recuperó su posesión tras el desahucio.
El tribunal confirma la pena de seis meses de cárcel, las costas y la obligación de indemnizar al perjudicado. La cuantía se fijará durante la ejecución de la sentencia y deberá limitarse exclusivamente al valor de los objetos que aparecen enumerados en los hechos probados.
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