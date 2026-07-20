El capitán de navío José María Prats Marí reconstruye la conquista de Ibiza de 1235

A pesar de ser "uno de los grandes hitos de la historia de las Pitiusas", se sabe muy poco "acerca de la expedición militar de las huestes cristianas para tomar la ciudad musulmana de Madina Yabisa" el 8 de agosto de 1235. Las únicas noticias que se tienen del episodio que cambió el rumbo de Ibiza "proceden del 'Llibre dels Feits', cuya autoría se atribuye al rey Jaime I y que apenas dedica un párrafo" a este hecho. Es lo que explica en el canal de YouTube Editorial TV José María Prats Marí (Ibiza, 1959), que ha querido cubrir ese vacío con la obra 'La conquista de Ibiza de 1235. La operación militar', que es una recopilación de todos los artículos sobre el tema que ha ido publicando en los últimos años en el Dominical de Diario de Ibiza.

El escritor y capitán de navío de la Armada en la reserva presentará su nuevo libro, publicado por Melqart Editorial, el próximo 2 de agosto a las 20 horas en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza, en un acto conducido por la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín. También asistirán a la cita, amenizada por la música de la violonchelista Marcela Friederichs, el editor de la publicación, Ramon Mayol, y la concejala de Cultura de Vila, Carmen Domínguez.

Portada del nuevo libro de José María Prats Marí, ilustrada por Andrés Paniagua López. / Melqart Editorial

Este ensayo divulgativo, que está ya disponible en librerías, en la web de la editorial y en Amazon, reconstruye en 264 páginas "cómo se gestó, organizó y ejecutó la campaña que llevó a Guillem de Montgrí y sus aliados" a tomar Ibiza, entonces Madina Yabisa. El autor ibicenco "explica el contexto político y militar de la Corona de Aragón, analiza los antecedentes estratégicos, describe con detalle las tácticas de asedio medieval y, finalmente, aplica todo ese conocimiento al caso ibicenco", explican desde Melqart Editorial.

Fuentes

El libro parte de la gran historia, repasando "la caída del imperio almohade, la expansión aragonesa y la importancia del Mediterráneo como vía comercial", para luego llegar a "la microhistoria del asedio, los protagonistas, los medios navales y el reparto del botín".

Para escribir los artículos que componen esta obra, se ha documentado a conciencia. Una de sus fuentes es el 'Llibre dels Feits', que, como se explicaba al inicio, dedica pocas líneas a la conquista cristiana de Ibiza. No obstante, apuntaba Prats Marí en un reportaje en el Dominical de Diario de Ibiza publicado en 2023 que también están "las crónicas del padre Cayetano de Mallorca y del dominico ibicenco Fra Vicente Nicolau, pero están hechas muchos años más tarde y tampoco la describen de forma completa". Asimismo, el autor ha recurrido a "una amplia historiografía moderna" y a la aportación de los principales investigadores locales con la voluntad de ofrecer "una visión sólida, actualizada y comprensible incluso para quienes se acercan por primera vez al tema".

"Este volumen representa una aportación imprescindible al conocimiento histórico de Ibiza: una obra que rescata un episodio fundacional, lo contextualiza con precisión y lo hace accesible al público general sin perder profundidad", destaca la editorial. La publicación contiene ilustraciones, gran parte de ellas creadas ex profeso para acompañar los reportajes del autor de 'La conquista de Ibiza de 1235' recogidos en Diario de Ibiza.

Otras obras de José María Prats Marí

Prats Marí, que ha firmado diversos artículos sobre operaciones militares en revistas profesionales, es oficial del Cuerpo General de la Armada, especialidad piloto de la aviación naval, y diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Mando y Estado Mayor del Reino Unido (JSCSC). Como explican desde la editorial de Ramon Mayol, "de niño oyó contar la historia del acorazado 'Deutschland' de labios de los viejos marinos del Club Náutico de Ibiza y de su padre", José María Prats Ferrer, testigo del incidente acaecido el 29 de mayo de 1937 en el puerto de Vila. Un día, cuando paseaba entre las estanterías de la biblioteca del JSCSC, se topó por casualidad con la colección de diarios The Times de la época y revivió en su imaginación el incidente que tantas veces le habían contado. Fue así como nació otra de las obras del militar ibicenco, 'El bombardeo del acorazado Deutschland' (Ibiza Editions).

También ha escrito, entre otros libros, 'Pere Sala Medines. El último combate de un corsario' (Miquel Costa editor) y 'Corsarios ibicencos en Gibraltar' (Ibiza Editions). Además, es uno de los 18 autores de ‘Estrategia. Una forma de pensar’, publicado por la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.

Asimismo, el capitán de navío ibicenco ha colaborado en la serie documental del Canal Historia 'Piratas en Baleares', coproducida por IB3 y Mapa Films.