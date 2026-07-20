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Cancelados los conciertos en Ibiza de Eskorzo y Amparanoia

Las actuaciones de los dos grupos, programadas este jueves en Sant Carles, se han anulado por "causas ajenas a Las Dalias"

Este fin de semana se procedió a tramitar la devolución de las entradas a través de los canales de venta

La programación de Las Dalias Live & Music 2026 se retomará el próximo 27 de agosto

Concierto de Amparanoia en el Festival Badia de Portmany en 2022.

Concierto de Amparanoia en el Festival Badia de Portmany en 2022. / Irene Vila Capafons

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Maite Alvite

Maite Alvite

Ibiza

Eskorzo y Amparanoia se han caído del cartel de Las Dalias Live & Music 2026. Las actuaciones de la banda granadina liderada por Tony Moreno, que está celebrando su trigésimo aniversario, y del grupo encabezado por Amparo Sánchez, estaban programadas para este jueves, 23 de julio, pero finalmente se han cancelado "por causas ajenas" al icónico establecimiento de Sant Carles.

No serán los únicos conciertos anulados: Gentleman, considerado uno de los grandes referentes del reggae europeo, tampoco pasará por el jardín de Las Dalias el próximo 13 de agosto por motivos ajenos al local. Las Dalias, este pasado domingo, dio a conocer las cancelaciones a través de sus redes sociales y este lunes ha confirmado que "ya se han devuelto todas las entradas" adquiridas con antelación para estos eventos a través de sus canales de venta.

Actuación de Eskorzo en el festival Sueños de Libertad, en 2023.

Actuación de Eskorzo en el festival Sueños de Libertad, en 2023. / TONI ESCOBAR

La programación de Las Dalias Live & Music 2026 se retomará el próximo 27 de agosto con el Festival flamenco, que reunirá a Salistre, El Duende Callejero y Tomasito en una noche dedicada a la raíz, al arte flamenco y a la evolución del género.

En septiembre también se mantienen todos los conciertos: el del día 10 de Alex Serra & Totidub, que unen en sus directos música, movimiento y proyecciones audiovisuales, y el del día 24 del cuarteto argentino La K’onga.

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El ciclo se cierra en octubre con otras dos actuaciones. La del dúo musical granadino Pepe y Vizio, que fusionan música urbana, reguetón y flamenco, está programada para el 8 de octubre. La última cita será el 22 de octubre con Dubtaisers, un proyecto musical de electrónica y música urbana creado por el barcelonés Macaco, un artista muy vinculado a Las Dalias.

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