Alfonso Rojo exige a la APB una zona de servicio para los transportistas que se desplazan a Ibiza: "No pedimos instalaciones que no existan en el resto de España y de Europa"

"La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) nos reunió a la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) para hablar sobre las instalaciones portuarias redimensionadas que se están intentando hacer en Ibiza", explica Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef este martes. A finales de junio, la APB se reunió con dirigentes empresariales, del Consell y del Ayuntamiento de Ibiza de cara a impulsar la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) para el puerto de Ibiza.

"Se intenta que la isla tenga unas instalaciones mucho más adecuadas, sobre todo para los camiones que tienen que desembarcar en la isla y esperar a que vuelva el barco a la Península", menciona Rojo: "Ibiza tiene una carencia muy importante en este sentido: que un trabajador, después de llegar a Ibiza, embarque en una transferencia de seis u ocho horas, que de madrugada vaya a descargar a la plataforma donde le corresponda y tenga que marcharse al puerto a las cinco o a las siete de la mañana, a encontrar un sitio donde aparcar, porque hasta las once de la mañana no va a salir el camión...".

El presidente de la Pimeef recuerda: "Además de que, por normativa, no puede conducir porque se le está acabando el tiempo de conducción del tacógrafo, prácticamente tienen que estar aparcados en las esquinas de los polígonos, en las esquinas de las carreteras, como vemos muchos camiones. A poco que una persona por la mañana, cuando se despierta, se mueva por una zona industrial verá una gran cantidad de tráilers aparcados en los lados de las carreteras, esperando a que les toque la hora de ir a embarcar".

"No es normal"

"Hoy en día no es normal", asegura Rojo: "No estamos pidiendo instalaciones que no existan en el resto de España y en el resto de Europa: en los polígonos industriales hay zonas de áreas de descanso donde los profesionales disponen de cafeterías, de sitios para ducharse. Hay muchas de esas áreas de servicio en la Península, con baños y duchas, donde los profesionales de transporte pueden haber dejado su camión bien aparcado y descansar".

"Ibiza se presenta como una ruta poco apetecible", mantiene el presidente de la Pimeef: "Seguramente, al que digan de venirse a las Baleares a hacer esta trayectoria y pueda hacer otra, prefiera irse a la otra y eso es un problema importante".

No sobra territorio en la isla

"El terreno en Ibiza no es lo que sobra", admite Rojo, que comenta que la APB tiene "algunas zonas detectadas": "Pero es un proyecto que va para medio-largo plazo porque ahora mismo hay que poner de acuerdo a los ayuntamientos y la realidad es la que es: los barcos llegan cada día, descargan entre 250 y 350 plataformas a diario y esos camiones después van dando vueltas hasta que vuelve la hora de salida para poder volver a la Península".

"Al final, se está incumpliendo la normativa, teniendo en cuenta que esta obliga a los chóferes a descansar", denuncia el presidente de la Pimeef.

Críticas desde la Pimeef

"Mostramos nuestra sorpresa por que se nos cite a una reunión donde esperábamos que se iba a hablar de cosas tangibles y se nos diga, literalmente, 'estamos trabajando'", denuncia Rojo: "Nos quedamos perplejos. Somos empresarios, somos profesionales y directivos de una federación como la Pimeef en la que estamos acostumbrados a ir a muchas reuniones, a participar en muchos proyectos y no es lo normal que te citen cuatro meses después para decirte 'estamos en ello, tranquilos'. Solo se nos informó que se había hecho el estudio y de que se habían detectado esas carencias, que había posibles sitios donde podía ir [el ZAL] y que había que trabajar con los ayuntamientos".

"En representación de la Pimeef fueron José Raya [presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de la Pimeef] y Daniel Ramón, que son miembros del Comité Ejecutivo", comenta el presidente de la Pimeef: "La verdad es que mis compañeros mostraron la decepción y yo como presidente recojo el guante. Seguramente hagamos una queja formal a la Autoridad Portuaria por convocarnos en pleno mes de junio a una reunión para decirnos que están trabajando en algo".

"La primera reunión a la que asistí sería a principios de temporada, en marzo o abril, y allá ya se nos informó que se estaba trabajando en ello y que nos darían resultados. Cuatro meses después nos citan para decirnos que están trabajando. No me cite usted para eso, mándeme un mail y dígame que en breve espera tener buenas noticias", denuncia Rojo.

"No nos trasladaron tampoco plazos ni nada así, solo que tenían que hablar con los ayuntamientos y exponerles las zonas de las que estamos hablando", dice el presidente de la Pimeef: "Eso en tiempos de la Administración son dos, tres o cuatro años. Tienes que tener permisos, tienes que licitar, tienes que construir".