Veterinarios de Ibiza avisan sobre los peligros de la ola de calor en las mascotas: "No es solo el golpe de calor, sino lo que viene después"

"El calor, a los animales, les afecta tanto como a nosotros": es lo que dice Fernando Ribas, veterinario de la Clínica Veterinaria Sant Jordi, que advierte de los peligros que puede suponer para las mascotas una ola de calor como a las que Ibiza está acostumbrada durante el verano.

"El sol les afecta como a cualquier mamífero. Sin embargo, los perros no sudan como nosotros, sino que jadean, es su manera de sudar" afirma Santiago Yepes, veterinario de Eivivet, que también habla del tema. "No son capaces de eliminar el calor a través de la piel. Aunque tienen una superficie muy grande, está cubierta de pelo. Eliminan un poco de calor a través de las almohadillas de las patitas, pero eso es mínimo", añade Ribas.

Fernando Ribas con un gato / Vicent Mari

Mascotas vulnerables

"El peligro se multiplica además con perros de razas que ya de por sí tienen problemas respiratorios, como boxers o bulldogs. No respiran bien, así que en el momento en el que hacen un poco más de actividad o están en un sitio con más temperatura, no son capaces de eliminar correctamente el calor, por lo que les sube la temperatura corporal", sigue.

Otras mascotas muy vulnerables son las más dependientes, como las ancianas o crónicamente enfermas: "animales que no pueden ir a resguardarse o beber más agua porque tienen problemas de movilidad, y aquellos con enfermedades que se pueden ver agravadas con el calor. Las bajadas de presión y los días tan largos afectan sobre todo a perros con problemas cardíacos o de riñón, animales que están en tratamiento de cáncer o con medicaciones... El riesgo de complicaciones es muchísimo mayor en verano", explica Ribas: "Hoy he visto un perro que tiene una insuficiencia renal y no bebe lo suficiente para el calor que hace, lo que provoca que sus riñones empeoren aún más".

Veterinarios cuidando de un perro en la Clínica Veterinaria de Sant Jordi / MARIA MOLINA

Incluso pueden surgir problemas a animales que aparentan estar sanos si algo menor se combina con el calor: "Lo que le falta a un animal que está medianamente deshidratado es empezar con una gastroenteritis. Se nos va muchísimo más rápido", sigue Ribas.

"Los viejecitos, que pueden tener por ejemplo problemas de corazón, lo mejor es que estén en casa frescos y salgan a primera hora de la mañana o última de la tarde. Un paseo al mediodía, aunque solo sea vuelta a la manzana, ya puede suponer una descompensación importante de su patología", afirma Yepes.

Prevención: lo más importante

Lo mejor que se puede hacer ante los golpes de calor en mascotas es, definitivamente, prevenirlos. Además de no sacarlos a la calle cuando hay sol, Yepes añade que hay que controlar que estén en zonas ventiladas y frescas y que tengan agua a disposición. Ribas incluye: "que siempre tengan agua en varios puntos y, si el animal tiene problemas de movilidad, ponerle el bebedero delante".

Pero, sobre todo, lo más importante es tener sentido común. "Llevar al perro a las Salinas a las 12 del mediodía a pasar ahí el día es una barbaridad. Nosotros nos sentimos bien, así que da la impresión de que el perro también, pero le estamos poniendo en peligro. Si te preocupas por él, le das una vuelta temprano y en cuanto empieza a hacer calor, para casa, porque el perro no toma el sol. Muchas veces, nosotros somos los culpables", afirma Ribas.

Y nunca, bajo ninguna circunstancia dejar al perro encerrado en el coche. "Cada año tenemos problemas de perros que la gente dice, solo lo he dejado cinco minutos dentro del coche. Pero claro, ahí dentro, cuando le da el sol, la temperatura sube mucho más que en el exterior. Es básicamente como dejar al perro dentro de un horno", explica Yepes.

Ribas también le da mucha importancia a este tema: "Siempre hemos oído de animales encerrados en un coche. La temperatura en el interior con las ventanas cerradas y el perro jadeando se pone rápidamente a 60 ó 70 grados. O sea, se nos muere en 10 minutos. Hay que tenerlo muchísimo en cuenta". Aunque las ventanas estén abiertas, sigue siendo algo extremadamente peligroso.

Calor en gatos

En el caso de los gatos, al ser animales más independientes y que no hacen tanta actividad, los golpes de calor son más raros. Sin embargo, como no beben mucho, se pueden deshidratar rápidamente, sobre todo si se trata de uno más viejo y con problemas en los riñones. "Hay que tenerlos dentro siempre en las horas con más calor. Ofrecerles mucha agua y también comida húmeda varias veces al día, porque ayuda mucho a que se mantengan hidratados", señala Ribas.

Los gatos no necesitan tanta atención al ser más independientes / TONI ESCOBAR

Síntomas de un golpe de calor

Un dato muy relevante que aporta Ribas respecto a los perros es que "si la temperatura corporal les sube de 41 grados, es cuando les da un golpe de calor". Y cuando hay ola de calor, "es mucho más fácil que sufran una insolación", dice Yepes.

Hay distintos síntomas que pueden avisar de que un perro está sufriendo un golpe de calor. "Lo primero es que respiran con la boca abierta y tienen la lengua como si fuera una serpiente. La sacan muchísimo porque están intentando abrir la boca mucho para intentar eliminar todo el calor", explica Ribas, que además añade que en este punto es ya cuando "tenemos que parar" en caso de estar con el perro en la calle.

"Tras eso, se empiezan a marear, le cuesta mantener el equilibrio porque el corazón les empieza a fallar, y al caerse al suelo pueden incluso llegar a convulsionar, lo que les aumenta aún más la temperatura", sigue el veterinario.

Otro indicador de que el animal está sufriendo un golpe de calor son las almohadillas de las patas, que se calientan mucho más de lo que deberían, lo que se nota más que en el resto del cuerpo al ser zonas sin pelo.

Aunque a algunos animales les gusta el sol, siempre hay que estar pendiente de ellos / Daniel de Lama

Cómo actuar

En el caso de llegar al golpe de calor, el mejor método para tratarlo es bajarle la temperatura corporal al animal. Ribas recomienda mojarlos con agua fresca (nunca fría) y pasarlos por un ventilador para que se evapore el agua, y repetir este método hasta que la temperatura sea adecuada (unos 39 grados y medio).

"En cuanto se pueda, hay que llevarlo a un veterinario porque hay que poner suero fresquito en vena y luego controlar todo lo que pueda fallar. Los problemas no son solo el día del golpe de calor: al cabo de 24 ó 48 horas pueden haber complicaciones a nivel cardíaco, de riñón, del hígado, fallos hepáticos o multiorgánicos... Todo esto puede resultar en la muerte del animal. No es tontería, hay que tener mucho cuidado".

Interior de la Clínica Eivivet. En caso de golpe de calor, llevar al animal al veterinario es muy importante / Vicent Marí

Es muy importante que a la hora de mojarlos el agua no esté helada: "tampoco queremos que pase de un golpe de calor a una hipotermia", afirma Yepes. Además, advierte Ribas, "si enfrías demasiado al animal, sucede que no disipan el calor porque la parte de la piel está muy fría. Se cierran las venas y es como un microondas, se cocinan por dentro". Tampoco hay que usar hielo para enfríar a un animal, en ningún caso.

Pájaros y reptiles

En cuanto a mascotas no mamíferas, Yepes habla de pájaros y reptiles.

"Las aves también lo pasan mal con el calor. Se refrigeran ventilando los sacos aéreos que tienen en su interior. Si tienen mucho calor, podemos observar que están más embolados y respiran mucho más rápido para intentar eliminar el calor de su cuerpo".

"Los únicos que lo pasan bien, digamos, son los reptiles. Estos no regulan la temperatura, entonces si están al calor, estarán más activos y se encontrarán mejor. También por eso están tan activas las serpientes durante estas épocas", afirma Yepes.