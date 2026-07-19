Tradiciones en Ibiza: El Mundial no puede con la procesión del Carmen

No eran pocos los que auguraban que la procesión en honor a la Virgen del Carmen en Sant Antoni iba a celebrarse este domingo para una absoluta minoría de personas. Incluso hay quien apostaba a que, después de la misa, la salida en procesión de la patrona de la gente del mar iba a suspenderse. Nada más lejos de la realidad.

Sant Antoni tiene la peculiaridad de que siempre celebra la jornada del Carmen el primer domingo posterior al día oficial de su festividad, el 16 de julio. De esta manera, se garantiza que pueda asistir un mayor número de vecinos en plena vorágine de la temporada turística.

Así y todo, la festividad de Sant Antoni cuenta con el atractivo especial de su procesión marinera, que permite a los participantes seguir la ofrenda floral a los marineros fallecidos durante la puesta de sol y con vistas inmejorables a sa Conillera. Pero un partido contra Argentina en el que España puede hacerse con su segundo Mundial parecía una ocasión demasiado única que iba a dejar sin asistentes la fiesta de la Virgen del Carmen.

Esta impresión parece confirmarse al llegar al Passeig de ses Fonts a las 18.40 horas. Faltan dos horas y veinte minutos para el partido y ya hay cerca de un centenar de personas, sobre todo adolescentes, que han tomado sitio frente a la pantalla gigante, instalada por el Ayuntamiento en previsión de una gran celebración popular.

La ceremonia

Por contra, frente a la plaza de la iglesia, cuando solo quedan quince minutos para empezar la misa de fiesta, apenas aguarda la quincena de miembros de la Colla de Portmany. A esta agrupación le ha tocado este año acompañar la ceremonia religiosa y ofrecer la ballada que debe poner la guinda a la velada.

Como existen tres agrupaciones folclóricas en la localidad, se van rotando entre ellas en los eventos festivos. Por primera vez, la colla de ball pagès asiste al día del Carmen vistiendo de corto, con una sencilla camiseta azul marino, en vez de los complejos trajes típicos de la isla.

Hay dos razones de peso para ello: la ola de calor desaconseja esas prendas y, por otra parte, hay un acuerdo tácito para que todos los actos que siguen a la misa se aceleren al máximo, con el fin de que todo el mundo llegue a tiempo para ver la gran final. Al entrar en la iglesia, sorprende ver que está abarrotada como en los años anteriores, con un gran número de gente de pie.

Durante el saludo a los feligreses, el obispo, Vicent Ribas, también hace referencia al Mundial: comenta que el día de la semifinal contra Francia se encontraba en un encuentro formativo episcopal en Covadonga. Estaban en un trayecto en autobús y el conductor les pidió una oración para ayudar a la selección, así que acabaron rezando un rosario a la Virgen. Se ganó, como espera que se repita este domingo.

La misa acaba a las 20 horas en punto y la procesión se enfila por el carrer Ample para llegar al puerto y embarcar en el ‘Capitán Nemo’. A mitad de camino, la comitiva cruza el Passeig de ses Fonts, a escasos metros de la pantalla gigante donde ya se concentran centenares de seguidores y docenas de banderas rojigualdas. Muchos de ellos vitorean a la Virgen para implorarle suerte.