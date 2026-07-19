La residencia Sa Serra invierte 409.812 euros para mejorar la atención de los usuarios

La residencia Sa Serra, ubicada en Sant Antoni y gestionada por la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha invertido 409.812 euros en lo que va de 2026 para mejorar la atención a las personas usuarias y facilitar el trabajo de la plantilla.

El centro ha destinado 255.843 euros a la mejora de infraestructuras y espacios, que incluye la reparación integral del sistema de climatización, con un coste de 198.843 euros, y reformas generales valoradas en 65.000 euros, como la ampliación y mejora de las plantas cero y uno y la adecuación de las instalaciones del gimnasio, informa el Govern de les Illes Balears en un comunicado de prensa.

La residencia también ha invertido 64.950 euros en equipamiento asistencial, especialmente en camas especializadas para personas con alzhéimer, a las que se han destinado 45.000 euros. Otros 20.000 euros se han empleado en equipos de estimulación cognitiva y herramientas tecnológicas para el personal, con el objetivo de facilitar su trabajo diario y mejorar la atención a las personas usuarias.

Entre estos recursos figura un dispositivo interactivo Tovertafel, adquirido a finales de 2025 por 5.263 euros, que permite convertir una mesa o el suelo en un espacio terapéutico destinado a potenciar la estimulación cognitiva, sensorial y emocional de las personas mayores.

Reforma del jardín y sustitución de las puertas de madera

Las actuaciones también han incluido el amueblamiento completo de una sala familiar, la reforma del jardín por 7.000 euros y la sustitución de las puertas de madera por otras de vidrio, con una inversión de 6.000 euros, para aumentar la sensación de amplitud entre las personas usuarias, además de otras mejoras.

La consellera BALEAR de Bienestar Social, Sandra Fernández, ha visitado esta semana la residencia para conocer de primera mano las inversiones que se están ejecutando. Durante la visita estuvo acompañada por la gerente, Sira Fiz; el director adjunto, Jesús Díaz-Santos, y el director en Ibiza de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal, Carlos Oller, además del director de Sa Serra, Xicu Tur.

El centro también ha puesto en marcha durante 2026 un plan de formación para su plantilla con el propósito de impulsar, según explica el Govern balear en la nota, "la excelencia asistencial, la seguridad y la dignidad del residente" mediante la capacitación integral de todo el equipo.

La formación aborda la atención sanitaria y la seguridad, la atención centrada en la persona, el trabajo en equipo y la prevención, la seguridad alimentaria, la innovación, la tecnología y la calidad. La institución balear informa que desde enero de 2026 se han desarrollado más de 20 acciones formativas.

Una iniciativa "muy bien recibida"

La dirección del centro presentó todas estas mejoras a las familias de las personas usuarias el pasado 16 de junio. Según el comunicado, la iniciativa fue "muy bien recibida", ya que era la primera vez que se hacía partícipes a las familias del proyecto, de las mejoras de las instalaciones y de la formación del personal que atiende a sus familiares.

El Govern sostiene que estas inversiones suponen destinar recursos a la seguridad, la dignidad, la calidad asistencial y el bienestar, con el objetivo de convertir Sa Serra en un centro "más seguro, humano, profesional y preparado para el futuro".

Desde 2023, el Govern balear ha impulsado actuaciones en las tres residencias que gestiona la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal en Ibiza: Sa Serra, Can Blai y Can Raspalls. Según el Ejecutivo balear, estas medidas forman parte de "una estrategia basada en tres pilares: más profesionales, una mejor atención y centros más modernos y preparados para los retos futuros".