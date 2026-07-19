Tartar de atún rojo de Ibiza, huevo y patatas fritas: prepara en casa este plato de restaurante Michelin

Hoy, en gastronomía de guerra estamos de fiesta. Estamos en plena temporada de atún rojo y es una joya que no podemos dejar pasar. De hecho, cuando encontréis en el mercado, con la etiqueta de Peix Nostrum, por supuesto, comprad, pedid que os lo envasen al vacío y guardadlo congelado para ir usándolo. Es una auténtica maravilla. De sabor y de textura. No necesita nada. A algunos nos lo comeríamos así como sale de la pescadería. De hecho, lo hacemos. Cortadito fino, un poco de sal, unas gotas de limón, aceite por encima y está espectacular.

La receta de hoy no creáis que lleva mucho más trabajo. Es sencilla, respeta al máximo las propiedades de este producto y, si tenéis invitados, quedaréis como unos auténticos chefs. Algunos pensarán que es un poco caro, pero no, vale cada céntimo. Y, además, con él se pueden preparar en casa platos de restaurante con estrella Michelin (o sol Repsol).

Para aquellos a los que no les guste el pescado crudo, se puede hacer a la brasa, a la plancha, incluso un marmitako. Aseguraos siempre de que el corte que os lleváis es el ideal para el plato que queréis preparar, sólo tenéis que preguntar al pescadero. Si lo coméis crudo, no os olvidéis de congelarlo 48 horas para evitar sustos con el anisakis.

Ingredientes (para 3 raciones): 440 gramos de atún rojo de Peix Nostrum (23,59€)

4 patatas rojas medianas de Ibiza (desirée o bartina) (1,88€)

3 huevos payeses (1,95€) —1 puñadito de alcaparras (0,66€)

12 pepinillos pequeños en vinagre (0,76€)

1/2 cebolla roja de Ibiza (0,54€)

1 chupito de salsa de soja (0,58€)

1 cucharada rasa de mostaza de dijon (0,28€)

Sal y pimienta

Unas gotas de tabasco

Aceite para freír Precio total: 30,24€ Precio por ración: 10,08€

El atún rojo de Ibiza, con la marinada. / M. T.

Preparación

—Cortar las patatas finas, en medialunas o redondas, como más os gusten. Secarlas con papel de cocina (esto facilitará que queden crujientes) y freír en abundante aceite hasta que estén doradas.

—Cortar el atún rojo en dados pequeñitos. Añadirle la cebolla, los pepinillos y las alcaparras picadas muy pequeñitas. Mezclar.

—En un bote de cristal poner la soja, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, tabasco y la mostaza. Cerrar el bote y agitar con fuerza hasta que emulsione.

—Rociar el atún con la salsa, integrar con cuidado, ponerle un film a piel (pegado a la superficie) y dejar en la nevera unos 10 minutos.

—Freír los huevos dejando la yema lo más cruda posible, pero la clara bien hecha.

—Montar los platos con un montoncito de patatas fritas, el tartar de atún rojo de Ibiza y el huevo encima.

—Romper el huevo dejando que la yema impregne el tartar y… ¡Listos para chuparse los dedos!

El toque gourmet

Podéis añadir a la marinada un poco de wasabi y, si queréis, al tartar un poco de aguacate o de mango, pero no son frutas muy autóctonas.