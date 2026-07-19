Petición de ayuda para salvar al virot petit en Ibiza y Formentera: qué hacer si aparece desorientado

El Govern balear ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para proteger al virot petit (Puffinus mauretanicus) durante una de las etapas más delicadas de su ciclo vital: el momento en que los ejemplares jóvenes abandonan los nidos y realizan sus primeros vuelos hacia el mar.

La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en colaboración con la asociación Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes Balears (IRBI), pide la implicación de la población para localizar y auxiliar a las aves que puedan quedar desorientadas por la iluminación artificial de las zonas costeras.

La petición se extiende al conjunto del archipiélago, incluidas Ibiza y Formentera, donde la proximidad entre zonas urbanas, carreteras, puertos y espacios del litoral puede aumentar el riesgo de que algunos ejemplares jóvenes terminen cayendo en tierra.

El virot petit es una especie endémica de Baleares, está catalogado en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y es considerado el ave marina más amenazada de Europa. Prácticamente toda su población reproductora mundial se concentra en las islas.

Durante estas semanas, los pollos abandonan los nidos situados en islotes y acantilados e intentan alcanzar el mar. En ese primer desplazamiento, algunos se sienten atraídos por focos, farolas y otras fuentes de luz artificial. Al perder la orientación, pueden acabar en calles, carreteras, aparcamientos o paseos marítimos.

Una vez en el suelo, quedan expuestos a atropellos, colisiones y ataques de depredadores, principalmente gatos. Además, no siempre pueden remontar el vuelo por sus propios medios, por lo que una intervención rápida puede resultar decisiva para su supervivencia.

Un virot petit en su nido / Carlos Pache

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha señalado que “la conservación del virot petit es una responsabilidad compartida” y ha destacado que la colaboración ciudadana es esencial para reducir una de las causas de mortalidad que afectan a los ejemplares jóvenes.

“Cada aviso recibido nos permite actuar con rapidez y aumentar las posibilidades de que estos animales puedan volver al medio natural”, ha explicado Torres.

Qué hacer si se encuentra un ejemplar

En caso de localizar un virot petit en el suelo, la Conselleria y el IRBI recomiendan llamar inmediatamente al 112 o al Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib), en el teléfono 607 554 055.

Durante la llamada se debe indicar la ubicación exacta del ave y describir su estado. Si se encuentra en una zona de peligro, como una carretera o un lugar de paso de vehículos, puede retirarse con mucha precaución utilizando una toalla o un paño para evitar hacerle daño.

Después debe colocarse en una caja de cartón ventilada, con pequeños agujeros, y mantenerse en un lugar tranquilo hasta que los técnicos puedan hacerse cargo del animal. No se recomienda alimentarlo ni intentar devolverlo directamente al mar sin seguir las indicaciones del personal especializado.

Aunque el ejemplar no presente heridas visibles, puede encontrarse debilitado o haber sufrido alguna lesión durante la caída. Por ello, la prioridad debe ser reducir el estrés, limitar la manipulación y esperar la intervención de los servicios de recuperación de fauna.

También es importante avisar si se encuentra un ejemplar muerto. Estos datos permiten identificar las zonas en las que se producen más caídas, estudiar el impacto de la contaminación lumínica y mejorar las medidas de conservación.

Una amenaza para varias aves marinas

Las luces artificiales constituyen una de las principales causas de mortalidad de las aves marinas en todo el mundo. Los ejemplares jóvenes pueden confundirlas con referencias naturales y desviarse de la ruta hacia el mar.

En Baleares, este fenómeno también afecta a otras especies protegidas, como la noneta (Hydrobates pelagicus), cuyos primeros vuelos se producen entre agosto y septiembre, y el virot gros (Calonectris diomedea), que abandona los nidos entre octubre y noviembre.

La campaña forma parte de las actuaciones del Govern para reforzar la protección de la biodiversidad del archipiélago. La administración autonómica insiste en que la coordinación entre instituciones, entidades científicas y ciudadanía es fundamental para preservar una especie única.

En Ibiza y Formentera, la colaboración de residentes y visitantes puede ser especialmente útil en zonas iluminadas próximas a la costa. Una llamada a tiempo y una actuación correcta pueden evitar que un ejemplar de una de las aves más amenazadas de Europa muera antes de alcanzar el mar.