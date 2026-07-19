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Una patera acaba amarrada a una boya ecológica en s’Espalmador

Una patera acaba amarrada a una boya ecológica en s’Espalmador | JAVI PAREJO

Una patera acaba amarrada a una boya ecológica en s’Espalmador | JAVI PAREJO

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Redacción Ibiza

Una patera señalizada por la Guardia Civil aparece amarrada a una boya ecológica en la zona de s’Alga, en s’Espalmador, en aguas de Formentera. Al parecer, una embarcación particular la encontró a la deriva y la dejó sujeta en ese punto a la espera de su retirada.

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