Movilidad en Ibiza: Sant Joan, a la espera de una ordenanza para crear su servicio de bicis eléctricas

Sant Joan ya dispone de las 50 bicicletas eléctricas todoterreno para implantar un sistema público de alquiler, con estaciones de recogida y complementado con una red de rutas verdes para fomentar el cicloturismo. Sin embargo, el servicio aún tardará en ponerse en marcha, ya que el Ayuntamiento primero debe crear una ordenanza municipal para regular su funcionamiento, además de preparar un nuevo concurso público para hacer un seguimiento de los vehículos y asegurar su reparto entre los seis puntos de recarga que se han fijado para su estacionamiento.

El Consistorio emprende este proyecto de movilidad sostenible gracias a una subvención de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Así, ha podido destinar 340.000 euros a la compra de 50 bicicletas eléctricas, la instalación de seis puntos de recarga y estacionamiento, además de crear una aplicación específica para utilizar este sistema de transporte.

Este contrato ya se adjudicó a principios de junio a la empresa Factoria Bike In, a través de un concurso público. Según ha indicado el portavoz municipal, esta parte estructural, que es la que recibe financiación europea, ya se ha cumplido, pero se necesitan otros procesos administrativos antes de que la plataforma de alquiler sea realidad.

Nueva licitación

Así, desde el Consistorio se precisa que ahora debe salir otro concurso público para contratar una empresa que se haga cargo del mantenimiento de los equipos. No solamente para velar por su buen estado de conservación, sino también para garantizar que haya disponibilidad suficiente de bicicletas en las zonas que se han habilitado para esta red.

Este servicio se ha dimensionado con un total de seis estaciones para recoger o aparcar las bicis, que se podrán reservar a través de la aplicación. Se puede dar el caso de que, en función de los recorridos de los usuarios, algunos de estos puntos queden vacíos y otros con exceso de vehículos.

Por ello, el Ayuntamiento quiere garantizar una correcta rotación de las bicis, de manera que la empresa que acabe gestionando el servicio deberá movilizarlas entre los diferentes puntos de estacionamiento si acaba siendo necesario.

Además, Sant Joan contempla en su promoción que ese servicio de transporte público y cicloturismo sea compatible con la oferta de senderismo del municipio. De esta manera, una persona que recorra a pie una de estas rutas podrá regresar, o desplazarse hasta otro punto, con una de las bicicletas eléctricas.

La red de rutas verdes se va a desarrollar a partir de seis puntos de estacionamiento para las bicicletas eléctricas, repartidos en los principales núcleos del municipio. Así, las bases se ubicarán en Portinatx, Sant Joan, Sant Miquel, Port de Sant Miquel y Sant Llorenç. Sa Cala de Sant Vicent, con una orografía mucho más accidentada y de fuertes desniveles, al estar rodeada de colinas, no se incluye en esta distribución.

Ordenanza municipal

Las complicaciones para poner en marcha la plataforma de transporte sostenible para Sant Joan no se limitan a los equipamientos, sino que también van a requerir una cobertura normativa.

Esta misma semana, el Ayuntamiento de Sant Joan ha anunciado que comienza una consulta pública con el fin de redactar una ordenanza pública que regule este servicio municipal de bicicletas eléctricas. Esta medida es necesaria para «establecer el régimen jurídico de organización y funcionamiento del servicio, las condiciones de acceso y utilización, los derechos y obligaciones de las personas usuarias, el régimen de responsabilidades y el régimen sancionador aplicable, así como aquellas disposiciones necesarias para garantizar una prestación eficiente, segura y adecuada del servicio público municipal», tal y como reza la orden de alcaldía publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Plazos

Para la consulta previa a la próxima aprobación de la ordenanza, el Consistorio abre un plazo, hasta el próximo 11 de agosto, para que los vecinos, así como cualquier organización o asociación interesada, puedan hacer llegar sus propuestas.

A la espera de la redacción de esta normativa, el plazo inicialmente previsto para la puesta en marcha del servicio de transporte se había fijado coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre. Al menos, así consta en las bases de la licitación, adjudicada a Factoria Bike In, para aportar las bicis, las estaciones de anclaje y recarga y la creación de la aplicación.

La creación de esta plataforma para recorrer las rutas verdes del municipio es una de las iniciativas que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para el municipio de Sant Joan, que recibe un montante global de dos millones de euros de los fondos Next Generation.