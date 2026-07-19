Movilidad en Ibiza: El 'parking' de Cala d'Hort reabre por sorpresa

El aparcamiento de Cala d’Hort, el único ahora mismo disponible en una de las zonas más emblemáticas y visitadas de Ibiza, ha reabierto por sorpresa tras permanecer cerrado desde mediados del pasado mes de mayo. La reapertura de este espacio, con capacidad para aproximadamente 200 vehículos, ha permitido descongestionar considerablemente el tráfico de la zona.

El aparcamiento, de titularidad privada, cerró sus accesos tras la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Sant Josep y la propietaria del terreno, de unos 7.000 metros cuadrados de superficie.

El tira y afloja entre el Consistorio y la propiedad no es nuevo. Cabe recordar que esta zona de estacionamiento, ubicada a pocos metros del emblemático mirador del islote de Es Vedrà, también cerró a principios de 2025 y no reabrió hasta finales de junio de ese mismo año, cuando la temporada turística ya estaba plenamente en marcha.

Entonces, tal y como informó Diario de Ibiza el 27 de junio de 2025, la propiedad del terreno, cansada de asumir la responsabilidad derivada de su uso sin recibir ninguna contraprestación, decidió bloquear meses antes la entrada de vehículos. El Ayuntamiento asumió provisionalmente la gestión del espacio y se comprometió a abonar 8.000 euros por aquella temporada.

"De momento, no tenemos ninguna reunión prevista con la propiedad"

Por otro lado, en declaraciones a Diario de Ibiza, el alcalde del municipio, Vicent Roig, ha reconocido que la reapertura del aparcamiento ha sido "decisión de la propiedad" y que "no responde a ningún acuerdo con el Ayuntamiento". A pesar de ello, el edil se ha mostrado satisfecho al conocer la noticia: "De momento, no tenemos prevista ninguna reunión con la propiedad, pero ya dije en su momento que, para sentarnos a negociar, debían reabrirlo".

Además, Roig no ha descartado que este solar pueda volver a operar legalmente como aparcamiento. En cualquier caso, ha explicado que esta hipotética reutilización del terreno como zona de estacionamiento no alteraría los proyectos previstos en otros dos solares de la zona, que también se destinarían a aparcamiento. "Estos proyectos siguen adelante", ha asegurado.

Tras la falta de entendimiento, el Ayuntamiento optó por buscar otras alternativas para evitar la congestión de vehículos en una zona muy transitada, especialmente durante el verano. Por ello, Sant Josep alcanzó un acuerdo para habilitar dos aparcamientos gratuitos en Cala d’Hort, ubicados en terrenos distintos al solar que ha reabierto recientemente y que vuelve a utilizarse como zona de estacionamiento.

"Aún no hay fechas para que estén en funcionamiento los dos nuevos aparcamientos de Cala d'Hort"

En este sentido, Roig explicó que estos aparcamientos podrían entrar en funcionamiento en un plazo de entre 10 y 15 días. Sin embargo, ha transcurrido prácticamente un mes y lo cierto es que todavía no están operativos. El alcalde tampoco ha concretado cuándo podrían abrir: "Aún no hay fechas", ha reconocido.

Los establecimientos de la zona, especialmente los restaurantes, son algunos de los principales interesados en que se habiliten plazas de aparcamiento, ya que esta medida repercute positivamente en la llegada de clientes. Uno de los empresarios más afectados por esta situación es Albert Marí, administrador del restaurante El Carmen, ubicado en Cala d’Hort.

En declaraciones a Diario de Ibiza en mayo, Marí se mostró frustrado por la ausencia de una zona de estacionamiento: "O abre el aparcamiento de Cala d’Hort o será un caos. Es de extrema necesidad".

Poco más de un mes después de esas palabras, Marí no se mostró demasiado optimista ante la posibilidad de apertura que los dos nuevos aparcamientos: "No creo que los dos nuevos aparcamientos estén operativos este año".

A pesar de sus previsiones poco optimistas, Marí se muestra ahora esperanzado ante una noticia que podría beneficiarle: "Va con retraso, pero parece que al final se verá la luz", comenta, cauto, en relación con la posible y próxima apertura de dos nuevos aparcamientos.

A la espera de lo que ocurra con las dos nuevas zonas de aparcamiento de Cala d’Hort, el aparcamiento privado que permanecía cerrado desde mediados del pasado mes de mayo vuelve a estar operativo. Desde su reapertura, centenares de vehículos han regresado a este solar que, pese a su considerable extensión, parece incluso insuficiente, ya que apenas quedan plazas libres y algunos conductores buscan huecos casi imposibles para estacionar.

La reapertura del aparcamiento privado supone, por ahora, un alivio para vecinos, visitantes y negocios de la zona, pero no resuelve de forma definitiva un problema que se repite cada verano. La falta de fechas para la puesta en marcha de los dos nuevos estacionamientos mantiene la incertidumbre en Cala d’Hort, donde la presión de vehículos continúa poniendo a prueba la capacidad de una de las áreas más visitadas de Ibiza.