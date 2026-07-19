Llama la atención
Que el expresidente Mariano Rajoy no quisiera hablar con los periodistas en Ibiza sobre la polémica por su artículo en el que aseguraba que los jugadores de la selección de Francia no eran franceses, que ha sido tildado de racista incluso por la ultraderecha francesa. Rajoy no atendió a los medios en la isla y fue la secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, la que respondió a ese asunto: «Una de las mayores virtudes que tiene es un gran sentido del humor, que yo desearía que tuviese mucha otra gente», se limitó a decir Fernández. Eso sí, al final de la charla en la isla respondió con sorna al presidente del PP de Ibiza cuando le pidió un pronóstico sobre la final del Mundial entre España y Argentina: «Diga lo que diga me van a correr a gorrazos».
La advertencia de los miembros de la asociación de vecinos de es Fornàs, que señalan que cada vez encuentran más serpientes, pero que prácticamente ya no quedan lagartijas. Los residentes asociados han capturado 265 serpientes en lo que va de año en sus terrenos, 38 más que el año pasado en el mismo periodo, según su propia encuesta. Pero en ese tiempo, solo una vecina ha visto una lagartija.
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