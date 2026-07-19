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Kevin Sharkey inaugura una nueva exposición de arte en Ibiza: 'Sigue tu alma, ella sabe el camino'

La muestra se inauguró este sábado 18 de julio y reúne una colección de obras inspiradas en el instinto y la confianza

Una de las obras del artista irlandés

Una de las obras del artista irlandés / K.S.

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Redacción Ibiza

Ibiza

El artista irlandés Kevin Sharkey ha inaugurado este sábado 18 de julio, de 19 a 22 horas, la exposición de arte contemporáneo 'Sigue tu alma, ella sabe el camino' en Pure Ibiza Real Estate, situado en el número 22 de la calle Cap Martinet en Jesús, Santa Eulària.

La exposición reúne una colección de obras inspiradas en el instinto, la confianza y la creencia de que la vida se desarrolla de maneras que no siempre se comprenden. Según la nota, las pinturas "representan la culminación de años de exploración y no buscan la perfección, sino el crecimiento: la búsqueda constante de una conexión más profunda entre el artista, la pintura y el espectador".

Más de 10.500 pinturas originales

Sharkey, a quien los organizadores presentan como "uno de los artistas contemporáneos más singulares de Irlanda", ha vendido más de 10.500 pinturas originales a coleccionistas de todo el mundo y ha decidido iniciar una etapa más selectiva en su carrera de artista.

Esto significa que, a partir de ahora, solo creará y lanzará doce pinturas originales al año. Según los organizadores, cada obra será de mayor formato, completamente única y estará disponible exclusivamente mediante una edición limitada anual. "Esta decisión no implica producir menos, sino crear solo aquello que realmente importa", explican.

"La originalidad es el último lujo verdadero"

El propio Sharkey afirma en el comunicado que "la originalidad es el último lujo verdadero". Para todas las personas interesadas en visitar la exposición, la primera colección ya está disponible en Ibiza y además el siguiente lanzamiento de obras originales del artista tendrá lugar a medianoche de Nochebuena de 2026.

Kevin Sharkey con los responsables de Pure Ibiza Real Estate, durante la inauguración

El artista irlandés Kevin Sharkey con su perro. / Pure

Kevin Sharkey es conocido por sus atrevidas obras abstractas, marcadas por el protagonismo del color, y por sus inconfundibles pinturas figurativas. Artista autodidacta, su obra se ha convertido en "una de las más coleccionadas" de su generación. Actualmente, el pintor cuenta con galerías en Dublín (Irlanda) y Almacil (Portugal).

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El vínculo con Ibiza

La relación de Sharkey con Ibiza no es nueva. En una entrevista concedida a Diario de Ibiza en 2015, el artista explicaba que se enamoró de la isla la primera vez que la visitó, con 18 años, y que desde entonces siempre había querido establecerse en ella. El artista aseguraba que no había otro lugar en el mundo al que quisiera volver una y otra vez como le ocurría con Ibiza.

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