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Ibiza y Formentera, en aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados

La alerta de la Aemet se activará este domingo a partir de las 13 horas, en una jornada que servirá de antesala a la tercera ola de calor del verano

El mercadillo de Sant Jordi en plena ola de calor

El mercadillo de Sant Jordi en plena ola de calor / Vicent Mari

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Redacción Ibiza

Ibiza y Formentera estarán este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso, de nivel amarillo y considerado de peligro bajo, se activará previsiblemente a partir de las 13 horas. Las Pitiusas compartirán alerta con otras zonas de Baleares, como el interior y sur de Mallorca, donde los termómetros podrían llegar a los 38 grados, y la Serra de Tramuntana, con máximas también cercanas a los 36.

Las altas temperaturas se han intensificado progresivamente durante los últimos días y anticipan la tercera ola de calor del verano, cuya llegada está prevista para el martes y que podría prolongarse, al menos, hasta el jueves 23 de julio.

Aunque el episodio afectará principalmente al tercio suroriental de la Península, los valles del Guadalquivir y del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca, en Ibiza y Formentera se mantendrá un ambiente plenamente veraniego, con calor intenso durante las horas centrales del día y temperaturas nocturnas elevadas.

La Aemet advierte, además, de que el peligro de incendios será muy alto o extremo en buena parte del país. En las Pitiusas, la combinación de calor, vegetación seca y posibles episodios de viento obliga a extremar la precaución en zonas forestales.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, mantener una hidratación frecuente, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a niños, personas mayores y colectivos vulnerables.

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En el conjunto de España, el aviso más elevado se ha activado en la Cuenca del Genil, en Granada, donde se esperan temperaturas de hasta 40 grados. Otras nueve comunidades autónomas se encuentran también bajo avisos por calor, tormentas o fenómenos costeros.

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