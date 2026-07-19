Sin bengalas, alcohol, balones ni vidrio: las restricciones para ver la final del Mundial en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha difundido una serie de recomendaciones y normas de acceso para garantizar la seguridad durante la retransmisión de la final del Mundial entre España y Argentina, que congregará este domingo a numerosos aficionados en diferentes puntos de la ciudad.

Bajo el lema 'Jugamos todos', el Consistorio pide a los asistentes que disfruten del encuentro con responsabilidad, mantengan despejadas las salidas de emergencia y eviten empujones o situaciones que puedan provocar aglomeraciones. También recomienda conservar la calma en todo momento y no perder de vista a los menores.

Entre las principales indicaciones figura la prohibición de utilizar bengalas, petardos o cualquier otro tipo de material pirotécnico. Asimismo, las autoridades recuerdan que quienes tengan previsto conducir deben evitar por completo el consumo de alcohol.

Ante cualquier emergencia, los asistentes deberán ponerse en contacto con el teléfono 112.

Objetos prohibidos en los accesos

El Ayuntamiento también ha detallado los elementos con los que no estará permitido entrar en las zonas habilitadas para seguir el partido. La lista incluye objetos punzantes, envases de vidrio, bengalas, neveras portátiles, aerosoles, sillas plegables y bebidas alcohólicas.

Tampoco se permitirá acceder con balones ni con otros objetos susceptibles de ser lanzados. Estas restricciones buscan reducir los riesgos derivados de una elevada concentración de personas y facilitar una posible evacuación de los recintos.

La organización recomienda acudir con suficiente antelación, seguir las indicaciones del personal de seguridad y evitar bloquear los accesos y las vías de salida. Los responsables municipales insisten en que el comportamiento individual será fundamental para que todos los aficionados puedan disfrutar de la final en un ambiente festivo y seguro.

Pantallas gigantes en Ibiza y Formentera

La ciudad de Ibiza instalará una pantalla gigante en la plaza de Antoni Albert i Nieto, donde la programación comenzará a las 19 horas con música y animación. También se ha anunciado una zona destinada a los seguidores de Argentina en el número 12 de la calle Navarra.

La final podrá seguirse igualmente desde el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, la plaza de España de Santa Eulària y el espacio habilitado por el Ayuntamiento de Sant Joan. En Santa Eulària, la programación arrancará a las 20 horas con una sesión del dj Efraín Navarro, juegos infantiles y talleres de pintacaras.

En Formentera, la fachada de la iglesia de Sant Francesc volverá a convertirse en una gran pantalla. La retransmisión en la plaza de la Constitució comenzará a las 20.40 horas, veinte minutos antes del inicio del España-Argentina.