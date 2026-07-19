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Interceptadas 15 personas llegadas en patera a Pilar de la Mola, en Formentera

En total, 84 personas han sido rescatadas o interceptadas en Baleares en poco más de 14 horas

Imagen de archivo de pateras en Ibiza.

Imagen de archivo de pateras en Ibiza. / JA RIERA

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Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil ha interceptado este domingo a 15 personas de origen magrebí en el núcleo urbano de Pilar de la Mola, en Formentera, después de que llegaran a la isla en patera.

La actuación se produjo a las 8.45 horas y en ella participaron agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera.

Esta llegada se suma a otras tres embarcaciones localizadas desde la tarde del sábado en la isla de Cabrera y sus inmediaciones, con un total de 69 personas rescatadas.

La primera intervención tuvo lugar a las 18.40 horas del sábado, cuando fueron rescatadas 27 personas de origen subsahariano en Cabrera. En el operativo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (Usecic).

Posteriormente, a las 20.10 horas, Salvamento Marítimo rescató a 28 personas de origen magrebí que se encontraban a unas 45 millas al sureste de Cabrera. También intervinieron la Guardia Civil de Felanitx y la USECIC.

La tercera embarcación fue localizada a las 6.10 horas de este domingo, a media milla del puerto de Cabrera. En ella viajaban 14 personas de origen magrebí, rescatadas por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y la USECIC.

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En total, 84 personas han sido rescatadas o interceptadas en cuatro llegadas registradas en Baleares en poco más de 14 horas.

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