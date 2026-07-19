Los contratos a extracomunitarios se disparan un 74% con la regularización

El mercado laboral de Ibiza y Formentera ha experimentado este junio un cambio de composición tan llamativo como inédito en los últimos años. Mientras el número total de contratos registrados crece con fuerza impulsado por la temporada turística, el auténtico protagonista de las estadísticas es un colectivo muy concreto: los trabajadores procedentes de países de fuera de la Unión Europea. Las cifras del Ibestat reflejan que durante junio se firmaron 3.761 contratos a personas incluidas en la categoría de «resto del mundo» (sin españoles ni ciudadanos de la UE), frente a los 2.158 contabilizados en el mismo mes de 2025. El incremento alcanza los 1.603 contratos, lo que supone un espectacular 74,28% más en apenas doce meses.

Ningún otro grupo por nacionalidad presenta una evolución semejante. Los contratos a trabajadores españoles aumentan, pero de forma mucho más moderada, mientras que la contratación de ciudadanos comunitarios apenas experimenta variaciones. Así, buena parte del crecimiento del empleo registrado durante el mes procede de la incorporación de trabajadores extracomunitarios.

Desde marzo

La evolución mensual demuestra, además, que no se trata de un hecho aislado. El cambio comienza a apreciarse en marzo, se consolida durante abril y mayo y termina por acelerarse en junio, cuando la distancia respecto al año anterior alcanza su máxima expresión.

La coincidencia temporal con la regularización extraordinaria de personas extranjeras resulta evidente. De hecho, la propia consellera de Trabajo del Govern balear, Catalina Cabrer, atribuyó este jueves parte del comportamiento de las estadísticas laborales a ese proceso administrativo, que ha permitido a miles de personas acceder legalmente al mercado de trabajo.

La lectura de los datos invita precisamente a esa interpretación. El fuerte aumento de contratos no parece responder únicamente a la llegada de nuevos trabajadores, sino también a la incorporación al empleo formal de personas que ya residían y desarrollaban su actividad en las islas pero que hasta ahora no podían figurar con normalidad en los registros laborales.

De hecho, las estadísticas de demandantes de empleo apenas muestran cambios significativos entre la población extranjera. Es decir, el número de personas buscando trabajo no crece al mismo ritmo que lo hace la contratación. Esa diferencia encaja con el efecto esperado de una regularización: aflora empleo que ya existía, pero que hasta ese momento permanecía fuera de los registros oficiales.

Dinamismo en la contratación

El fenómeno adquiere todavía más importancia si se analiza el contexto general del mercado laboral pitiuso. Ibiza y Formentera continúan instaladas en cifras históricamente bajas de desempleo, con poco más de 2.000 parados registrados, mientras las empresas mantienen serias dificultades para cubrir numerosos puestos de trabajo.

Las cifras globales de contratación reflejan también ese dinamismo. En junio se registraron 10.671 contratos, frente a los 8.491 del mismo mes de 2025, lo que representa un incremento cercano al 26%. Sin embargo, el crecimiento entre los trabajadores de fuera de la Unión Europea prácticamente triplica ese ritmo, convirtiéndose en el segmento con mayor expansión de todo el mercado laboral.

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Un tercio de los parados, de larga duración

Pese a que el desempleo continúa en niveles históricamente bajos en las Pitiusas, las estadísticas del SOIB siguen poniendo de manifiesto que encontrar trabajo resulta mucho más complicado para los parados de mayor edad. De los 2.086 desempleados registrados el pasado junio, casi un tercio tiene 55 años o más, un colectivo que suma cerca de 700 personas y que continúa siendo el grupo de edad con mayor peso dentro de las listas del paro. A continuación se sitúan los desempleados de entre 45 y 54 años, mientras que los menores de 25 años representan el grupo menos numeroso.La misma tendencia se observa al analizar la antigüedad de la inscripción como demandante de empleo. En Ibiza hay 652 personas que llevan un año o más buscando trabajo sin éxito, a las que se suman otras 20 en Formentera, lo que eleva el total de parados de larga duración en las Pitiusas hasta 672 personas. Aunque la cifra mejora respecto al mismo mes del año pasado, cuando eran 712, el colectivo continúa representando uno de los principales retos del mercado laboral. Se trata de personas que, pese al dinamismo de la economía insular y a las dificultades de muchas empresas para cubrir vacantes, siguen encontrando obstáculos para reincorporarse al empleo.