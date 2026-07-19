Sector del chárter de Ibiza: "Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala"

«Si la temporada pasada fue regular, esta es directamente mala». Ramon van der Hooft, el presidente de la Asociación Náutica de Ibiza y Formentera, describe con estas palabras tan rotundas la situación económica de las empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones. Observa que estas dificultades son las mismas «para todas las esloras y para todas las empresas», por lo que es difícil encontrar motivos para el optimismo: «Está siendo duro y muy complicado».

El presidente de la entidad asociada a la Pimeef señala que durante los fines de semana las condiciones mejoran y las compañías «recuperan un poco» y añade que alcanzan ocupaciones del 80 o el 90% «con suerte». Durante los demás días, la demanda solo alcanza a cubrir alrededor del 50 o el 60% de las plazas que las empresas ponen a la venta. Apunta que todavía ninguna firma ha alcanzado el ansiado 100% a pesar de encontrarnos a mediados de julio, por lo que ya han «perdido la esperanza de sacar la totalidad de la flota».

Van der Hooft explica que hay un doble motivo para que el sector haya llegado a estas cifras tan negativas. El primero es que los visitantes cada vez realizan estancias más cortas en la isla: «Ibiza se ha convertido en un destino de tres o cuatro días y no de semanas». Además, se fija en que el turismo familiar «se está perdiendo cada vez más» y en que el poder adquisitivo de quienes deciden pasar sus vacaciones en la isla «ha bajado bastante».

Por eso, el representante de la asociación náutica duda de que los grandes datos de entradas de visitantes que registra el aeropuerto sean representantivos de la marcha de la economía ibicenca: «Ellos mueven más personas cada vez, pero eso no significa que hay más personas en la isla».

Demasiada oferta

Si la demanda no es suficiente para adquirir todas las plazas que el sector ofrece al mercado, para colmo de males Van der Hooft percibe una situación de sobreoferta de este tipo de embarcaciones. «Cada año la oferta aumenta entre un 10 y un 20%», lamenta. Indica que esta circunstancia negativa comienza a revertirse porque «mucha gente ya quiere tirar la toalla porque el negocio no es rentable».

Por eso, el representante de la asociación apunta que hay empresarios que deciden vender las embarcaciones de sus compañías, aunque no sea una solución rápida para paliar la sobredimensión del número de plazas del sector: «Por mucho que tú decidas vender un barco, igual tardas meses o años en conseguirlo».

¿Cómo es posible que convivan un aumento sostenido de la oferta con sociedades con este pesimismo hacia las posibilidades del negocio? Van der Hooft argumenta que la escasez de amarres en Ibiza da la falsa sensación de que los barcos chárter son «una actividad súper atractiva».

Detalla que esta insuficiencia «no refleja el desarrollo de la actividad» porque «nadie quiere perder su plaza de amarre porque en el momento en el que la pierdes, no la vas a recuperar». Por eso, comenta que muchos de los que quieren vender su barco renuevan la licencia «de año en año» hasta que lo consiguen, proceso que puede demorarse mucho. Esta situación perjudica al sector porque, según el presidente, «los puertos deportivos especulan con la falta de oferta que hay».

Falta de mecánicos

Otra cuestión que no favorece a las compañías chárter es la omnipresente escasez de personal que sufre la economía de Ibiza. En este caso, se nota más en la gran necesidad de mecánicos de embarcaciones que registran las empresas de esta actividad, cosa que Van der Hooft percibe especialmente por ser el propietario de un taller: «Es muy muy difícil cubrir los puestos».

El representante de la asociación náutica se resigna a esta situación: «Ahora según el servicio que necesitas, ya sabes que no te van a atender inmediatamente». «Todo es cuando puedan y cuando quieran», lamenta. Van der Hooft reflexiona que por esta carencia, la calidad del servicio es «cada vez menor», por lo que cree que Ibiza «está amenazada como destino». «Mucha gente con mucho talento se va a buscar la vida en otro sitio porque es bastante difícil montar una vida digna aquí», señala.

Por otra parte, el presidente comenta que los incendios en los barcos van a ser cada vez más frecuentes debido a las baterías de litio con las que muchas embarcaciones están equipadas. Indica que son «muy difíciles de apagar», por lo que se deben tener en cuenta sus beneficios y sus riesgos. Aunque estos accidentes puedan ser más comunes, explica que los percances provocados por negligencias de los patrones de barco que trabajan para las empresas de alquiler de embarcaciones son muy poco comunes: «Ha habido temporadas enteras sin ningún accidente».

Van der Hooft indica que los capitanes que trabajan para las empresas de alquiler de embarcaciones están «bien titulados y con experiencia». Añade que la insistencia en que los profesionales tengan esta preparación junto a que conocen «el entorno de ambas islas» es fundamental para cumplir con los estándares de seguridad: «Si una cosa hemos conseguido en la náutica es la profesionalización del sector y de las tripulaciones a bordo».