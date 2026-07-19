Bodas de lujo en Ibiza, un sector afectado por la lucha contra las fiestas ilegales: "No tenemos un marco legal que nos permita trabajar con seguridad"

Cada verano, decenas de parejas de todo el mundo eligen Ibiza para celebrar la boda de sus sueños: villas con vistas al Mediterráneo, djs de renombre, catering de autor y una lista de invitados que factura noches en yates y hoteles de cinco estrellas. Es un negocio que mueve a floristas, fotógrafos, empresas de sonido, seguridad, transporte y personal de hostelería durante días, no solo durante la ceremonia.

"Nadie en el sector defiende un modelo basado en el ruido o en el descontrol", puntualiza una Marina Amorós, wedding planner de la isla con más de diez años de experiencia en el sector de eventos de lujo. El problema, insiste, no es la existencia de la normativa contra el intrusismo, sino que es "demasiado genérica" y perjudica a celebraciones privadas legales que, a su juicio, no deberían regirse por las mismas reglas pensadas para frenar las fiestas clandestinas en villas.

El Decreto Ley de Fiestas 5/2022 aprobado por el Govern balear tras la pandemia amplió la responsabilidad legal a toda la cadena implicada en una fiesta sin los permisos pertinentes: organizadores, proveedores de sonido, djs, personal de seguridad e incluso los asistentes, que pueden enfrentarse a multas de hasta 3.000 euros.

El lugar de celebración lo cambia todo

El punto más sensible son las limitaciones acústicas. En pleno verano, las ceremonias suelen arrancar al caer la tarde, cuando baja el calor, lo que deja un margen muy estrecho antes de que operen los límites horarios para la música. "Estamos ya en un punto en que ni los espacios interiores sirven, porque no tenemos un marco legal que nos permita trabajar con seguridad", denuncia Amorós.

Las músicas de ambiente en el exterior se limitan hasta las 23 o 23.30 horas, recuerda la wedding planner, quien sostiene que la regulación del ruido ya no se mide por decibelios, sino por lo que llama "ley de la molestia".

"Las normativas vigentes asustan a nuestros clientes, les cambian el chip; pasan de estar soñando con su boda a estar preocupados por todos los requisitos que la celebración debe cumplir para estar dentro del margen legal". Amorós lamenta que los permisos cambian según el espacio elegido para el evento. En los hoteles, las celebraciones están sujetas al tipo de licencia: restaurante, solo alojamiento o café- concierto. Mientras tanto, las villas suelen contemplar el servicio de comida o cena; las fiestas no están permitidas, solo pueden celebrarse en discotecas o en establecimientos con licencia de café concierto.

La incertidumbre, insiste, no beneficia a nadie: "Parejas que invierten cientos de miles de euros en su boda necesitan saber desde el primer día qué pueden hacer y qué no, y ahora mismo esa claridad no existe".

"Diálogo y planificación"

Actualmente, reconoce, muchas decisiones se interpretan de forma distinta según el municipio o la administración competente, lo que multiplica la inseguridad tanto para las empresas locales como para los clientes internacionales. "El año pasado, precisamente para tener una voz colectiva ante la administración, nació la primera asociación de Wedding Planners de Ibiza, integrada en Pimeef", apunta esta experta.

"No pedimos eliminar la regulación. Todo lo contrario", reitera Amorós, como también lo han hecho otros organismos asociados al turismo en Ibiza. La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) considera que la falta de criterios claros sobre horarios, aforos, actividades autorizadas y condiciones de seguridad ha creado una situación de desigualdad para las empresas que sí cumplen la ley. Por esta razón, reclama al Govern balear una "reforma urgente" de la Ley Turística de 2012.

Desde el sector de organización de eventos piden "diálogo y planificación" para que el ámbito privado y la Administración encuentren soluciones conjuntas que permitan proteger la isla "sin perder competitividad frente a otros destinos". "Yo, como Ibicenca, quiero proteger mi hogar; todos los locales queremos proteger Ibiza. Precisamente por eso creo que es el momento de construir un modelo que preserve la esencia de la isla sin renunciar a un turismo de alto valor, respetuoso y sostenible", concluye la CEO de The Ibiza Wedding Planner y de Ibiza Planner Group .