Un viejo pabellón militar de Ibiza se reconvertirá en un gran centro museográfico

El Consell de Ibiza prepara la remodelación de otro pabellón del viejo cuartel militar de sa Coma, que se reconvertirá en un centro museográfico para sus colecciones artísticas y patrimoniales. Con esta iniciativa, se intenta solucionar la falta de espacio que arrastra la institución para la conservación y el tratamiento de sus fondos, que han aumentado considerablemente en los últimos años.

El Consell ha dado esta semana el primer paso sacando a concurso la redacción del proyecto, así como la dirección de las futuras obras, por un montante de 482.000 euros. Para los futuros trabajos de remodelación y ampliación de la nave de sa Coma, se estima un presupuesto máximo de 7,8 millones de euros.

Este centro museográfico se acondicionará en el que ahora se denomina edificio 502, donde se encontraba el pabellón polideportivo y la piscina al aire libre del cuartel militar. En su memoria, el Consell justifica este proyecto a raíz del crecimiento de sus fondos culturales.

Como ejemplo, se menciona la amplia colección de cuadros que posee la institución, cercana al medio millar de obras, así como todo el legado etnográfico cedido por la experta en tradiciones ibicencas Carmen Tur, del que una parte se expone, desde 2023, en el Molí d'en Simó, en Sant Antoni. Igualmente, la colección del Consell también se ha disparado con el impulso del Museo de la Mar en el puerto de Ibiza, que se inaugurará en los próximos meses.

Condiciones técnicas

La memoria del proyecto también pone el acento en que no se trata de un mero "almacén", sino de un centro técnico para realizar las tareas de "conservación, inventario, catalogación, documentación, restauración y exhibición ordenada" de los bienes culturales. Así, el edificio deberá acondicionarse ambientalmente para garantizar la protección y el buen estado de los fondos, tanto piezas de arte como libros o documentos, con un control de la luz, la humedad y la temperatura.

Las instalaciones deberán contar con espacios específicos para tratamientos de limpieza y restauración, así como para la consulta de estudiosos e iniciativas de divulgación cultural.