Vicent Marí exige a Aena más compromiso con Ibiza: «El aeropuerto no puede ser una caja registradora»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, considera que "la principal puerta de entrada a la isla", en referencia al aeropuerto de Ibiza, "necesita una modernización". Sin embargo, durante la jornada de clausura de la conferencia política del PP, celebrada este sábado, 18 de julio, en el Hotel Torre del Mar, en Platja d’en Bossa, señala que existe un inconveniente: "Les ha faltado explicar" este proyecto, consistente en la ampliación de la terminal, que se ha presentado "como una inversión millonaria que la opinión pública ha interpretado como una iniciativa para atraer a más visitantes y provocar una mayor saturación, algo que va en contra de las políticas de contención que defendemos".

En una mesa redonda sobre transporte en el marco de esta jornada, Marí se muestra especialmente crítico con Aena, la empresa encargada de gestionar los aeropuertos en España. En este sentido, la responsabilizade "llenar tanto el interior como el exterior del aeropuerto de Ibiza con un único tipo de publicidad", en referencia a los anuncios de fiestas de varias de las discotecas más populares de la isla, y de haber instalado "incluso un set de dj". "Luchamos contra el estereotipo que generan este tipo de actuaciones", explica el presidente insular.

"Vemos como actúa Aena y nos ha generado desconfianza"

"Se lavan las manos ante cualquier situación que implique mejorar la imagen de la isla y revertir esta situación. Tienen que aterrizar más en este territorio y no generar la impresión de que los aeropuertos son una caja registradora. Estamos viendo cómo actúan y nos generan desconfianza, ya que dicen que las políticas turísticas son competencia de la comunidad autónoma y se desentienden, como si fueran asuntos que no van con ellos", agrega el presidente.

Otro de los temas tratados ha sido la limitación de la entrada de vehículos en la isla durante la temporada estival. En este sentido, Marí explica que "esta actuación se llevó a cabo por necesidad, ya que había que empezar a poner orden ante la enorme presión que los vehículos y las personas ejercían sobre el territorio".

"No queríamos morir de éxito"

"Somos un destino turístico conocido a escala mundial, no queríamos morir de éxito y había que empezar a poner orden", hapunta el presidente insular.

Tanto Marí como Elena Seco, directora general de la Asociación de Navieros Españoles y también participante en la charla, coinciden en que la solución pasa por el diálogo. Esta medida "se vio inicialmente como una agresión, pero, fruto del diálogo con la Asociación de Navieros Españoles, se alcanzó un cierto consenso que beneficia, sin duda, a ambas partes, ya que en el equilibrio está el remedio", destaca el presidente.

Además, Marí reconoce que, "al tratarse de una iniciativa novedosa, era normal que hubiese tensión al principio. Siempre habíamos acudido a las navieras para pedir una mayor conectividad y más rutas y, de repente, les pedimos que limitaran la entrada de vehículos". Al margen de esta limitación, Marí remarca que "también se debía mejorar el sistema de transporte público de Ibiza, y se ha conseguido".

Otro de los participantes en la ponencia es Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, quien apunta que "el transporte aéreo consiste en conectar personas, negocios y territorios, especialmente en el caso de las islas, donde, en muchas ocasiones, es necesario para desplazarse de una a otra". "Es así de simple y de complicado al mismo tiempo", remata.

Gándara también habla sobre la evolución del transporte aéreo en España, que "ha pasado de ser una experiencia en sí misma, en la que incluso la gente se vestía bien para viajar en avión, a convertirse en algo necesario". "Ya no es un medio, es un fin", agrega.

Además, aporta datos históricos sobre Ibiza: "Hace 30 ó 40 años, la isla contaba con entre 10 y 12 rutas aéreas, mientras que en la actualidad dispone de unas 90. Hay quienes consideran que se debería limitar el número de vuelos porque viene mucha gente. Nos parece bien participar en este tipo de debates. El debate es algo positivo".

En el diálogo también participa Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de la alianza turística Exceltur, quien critica la tardanza en la puesta en marcha de determinadas actuaciones en la isla: "Hay iniciativas que, creo, deberían haberse impulsado hace lustros, como, por ejemplo, la nueva zona de aparcamiento disuasorio de Ibiza, en Cas Dominguets-Sa Joveria, o la mejora del transporte público. Hay que explicar mejor a la sociedad todo lo que está ocurriendo".

Tras ello, concluye una jornada en la que se han abordado diversos asuntos y a la que no han podido asistir ni la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, "por motivos personales", según ha informado el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ni otra de las figuras previstas en el programa, Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Deporte del PP. "Feijóo lo ha mandado a la final del Mundial", termina Marí Bosó.