Setenta alumnos de Es Nàutic salen a 'pescar' basura en la bahía de Portmany

El Club Nàutic Sant Antoni organizó este viernes, 17 de julio, una actividad en la que setenta escolares de entre seis y doce años salieron en nueve zódiacs a retirar plásticos y otros residuos de la bahía de Portmany durante la jornada de clausura del segundo curso de verano de 2026. Los participantes recorrieron el tramo entre los pantalanes del CNSA y el Aquarium de es Cap Blanc, acompañados por sus monitores.

Cada uno de los niños y niñas llevó de casa un salabre para sacar del mar los objetos que encontraran flotando en el agua. Esta actividad, incluida en el Plan de Sostenibilidad del Área Deportiva de Es Nàutic, puso fin a dos semanas en las que los alumnos habían aprendido a navegar a vela, en kayak o sobre una tabla de windsurf.

Los niños, 'pescando' basura en la bahía de Portmany / CNSA

Entre los residuos recogidos había botellas de agua, latas de refrescos, envoltorios de helados, bolsas de patatas fritas, botes de crema solar, paquetes vacíos de tabaco y hasta zapatillas de goma, detalla el Club Nàutic Sant Antoni en un comunicado de prensa. Además, aseguran que muchos de los objetos hallados parecían recientes y probablemente habían sido arrojados al mar desde el litoral de la propia bahía.

Tomar conciencia de la necesidad de cuidar el medio marino

La iniciativa se organizó después de que en las jornadas anteriores se detectara la presencia de múltiples residuos en el mar. Es Nàutic explica que la actividad arrancó "innumerables sonrisas entre los participantes" durante la 'pesca' de basura y que sirvió para que los alumnos tomaran conciencia de la necesidad de cuidar el medio marino. Y con ello, afirma en la nota que los niños y niñas se marcharon "satisfechos a casa" por haber puesto su grano de arena para su conservación.

La recogida se desarrolló entre las 11 y las 13 horas. Tras depositar la basura en su contenedor correspondiente comenzó el acto de entrega de diplomas, que se celebra al final de cada curso de verano, y los alumnos se despidieron de sus monitores y técnicos. La jornada concluyó con un aperitivo ‘Zero Plàstic’, en el que los escolares consumieron la comida que habían llevado de casa exclusivamente en envases reutilizables, sin bolsas ni envoltorios de plástico.