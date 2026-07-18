Arte
'Rojo', la nueva exposición de AMAE en Ibiza que reúne a 27 artistas en pintura, fotografía y escultura
La muestra se inaugurará el próximo viernes 24 de julio, a las 19 horas en el Auditori Caló de s’Oli y podrá visitarse hasta el 9 de agosto
La Associació Multidisciplinar d’Artistes Eivissencs (AMAE) inaugura el próximo viernes 24 de julio, a las 19 horas, la exposición colectiva 'Rojo', en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou. La muestra reúne obras de 27 artistas en pintura, fotografía y escultura, con el color rojo como hilo conductor obligatorio.
La exposición reúne el talento de artistas de la asociación que han aceptado el reto de articular sus obras alrededor de este color tan "potente y primitivo", señalan desde AMAE en un comunicado de prensa.
Además, explican que el rojo es "el sustrato material más antiguo del arte humano" y sostienen que, desde el ocre paleolítico hasta el arte contemporáneo, "ningún otro color transita con tanta fuerza entre polos opuestos".
En esta exposición el rojo deja de ser un simple pigmento para convertirse en el nexo de unión de todas las miradas y técnicas diversas de los artistas. La muestra explora este elemento como símbolo de estatus, como representación de la energía interna de la Tierra y como manifestación de la pasión humana, explican en la nota.
Una experiencia visual "impactante"
Según la asociación, ofrecen una experiencia visual "impactante", donde el diálogo entre la tridimensionalidad de la escultura, la captura instantánea de la fotografía y la libertad de la pintura muestra la versatilidad de un color que "nunca deja indiferente al espectador". AMAE asegura que, con esta iniciativa de arte colectivo, vuelve a dinamizar el tejido cultural del territorio.
Los artistas participantes son Esperanza Primatesta, Isabel Galán, Marga Guasch, Mariana Eiras, Jessica Sturgess, Lucía Rodríguez, Antonio Arco, Joseph Vanderaerben, Begoña Gorrotxategi, Fina Escandell, Luca Soulos, David Martínez, Toni Mingorance, Rosa Duarte, Ana Jakimow, Eduardo Navarro, Nomar Mi, José María Cabello, Mabel Alcoba (Mabi), Anthony Gofer, Melinda Balis, Ezequiel Herrera, José Felipe Coy, Marisa Benito, Pilar Asensio, Laura Julve y Lydia Cardona.
La exposición podrá visitarse hasta el 9 de agosto, de jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas.
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