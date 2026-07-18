Piden penas de seis y siete años de cárcel para cuatro acusados de patronear pateras de Argelia a Formentera

La Fiscalía solicita penas de entre 6 y 7 años de prisión para cuatro hombres acusados de pilotar dos pateras desde las costas de Argelia hasta Formentera. Los dos procedimientos serán juzgados este miércoles y jueves en la Audiencia Provincial de Baleares.

Los escritos de acusación atribuyen a los procesados sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En conjunto, las dos embarcaciones transportaron a 33 migrantes de nacionalidad argelina, entre ellos dos menores, mediante travesías realizadas en condiciones que, según el ministerio público, pusieron en peligro la vida y la integridad física de sus ocupantes.

En el primero de los casos, la Fiscalía pide siete años de prisión para cada uno de los dos acusados. El escrito sostiene que ambos partieron sobre las tres de la madrugada del 19 de junio de 2025 desde las costas de Tipasa, en Argelia, y llegaron alrededor de las cuatro de la tarde del día siguiente a Punta de sa Creu, en Formentera.

En la patera viajaban 16 personas, dos de ellas menores de edad, que habrían pagado entre 6.000 y 8.000 euros cada una, en su equivalente en moneda argelina, para realizar la travesía.

Una patera de entre cinco y seis metros

La embarcación tenía entre cinco y seis metros de eslora, era de color blanco y llevaba un motor de 115 caballos, según la acusación. A bordo transportaban entre 15 y 16 garrafas de gasolina de 30 litros cada una. La Fiscalía sostiene que los dos acusados se repartieron las tareas durante la navegación. Mientras uno manejaba el timón con ayuda de dispositivos GPS y brújulas, el otro se encargaba de repostar el motor.

El ministerio público afirma que la patera no cumplía los estándares internacionales de seguridad marítima, carecía de documentación técnica y de los elementos necesarios de salvamento, radiocomunicación y protección contra incendios. También señala que se había superado el aforo máximo de pasajeros y existía riesgo de vuelco y naufragio.

Los dos procesados se encuentran en prisión provisional desde el 22 de junio de 2025. La Fiscalía solicita para cada uno siete años de cárcel y la inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Otras 17 personas desembarcadas en es Caló

El segundo juicio se refiere a otra patera que llegó sobre las tres de la tarde del 24 de febrero de 2025 a las inmediaciones de la playa de es Caló, en Formentera. La embarcación, de unos seis metros de eslora y equipada con un motor de 85 caballos, había partido la noche anterior desde la zona de Tipasa. En ella viajaban 17 personas, todas de nacionalidad argelina y sin documentación para entrar legalmente en España.

Según la Fiscalía, los dos acusados patronearon la lancha de forma clandestina durante una travesía de unas 18 horas, con la finalidad de introducir a los pasajeros en territorio español a través de un punto fronterizo no habilitado y a cambio de dinero.

El escrito de acusación sostiene que el número de ocupantes, el fuerte oleaje y la falta de elementos de seguridad y salvamento supusieron un grave peligro para los pasajeros. También señala que los procesados carecían de los conocimientos necesarios para gobernar una embarcación de esas características en alta mar.

Por estos hechos, el ministerio público pide seis años de prisión para cada uno de los acusados, además de la correspondiente inhabilitación durante el tiempo de la condena. Ambos permanecen en prisión provisional desde el 26 de febrero de 2025.